«إنفستوبيا أوروبا» تطلق نسختها المقبلة في برلين يونيو 2026

أعلنت «إنفستوبيا أوروبا» عن انتقال تنظيم نسختها السنوية من مدينة ميلانو الإيطالية إلى العاصمة الألمانية برلين، والتي ستشهد انعقاد النسخة الرابعة لحوارات «إنفستوبيا أوروبا» في شهر يونيو لعام 2026، وذلك بالتعاون مع وزارات وجهات حكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الألمانية وشركاء إنفستوبيا لا سيما معرض جيتكس. جاء ذلك في إطار زيارة وفد الدولة إلى ألمانيا برئاسة معالي علياء المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال.

وسُتقام فعالية «إنفستوبيا أوروبا» العام المقبل بالتزامن مع النسخة الثانية لجيتكس أوروبا 2026، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية «إنفستوبيا أوروبا» بمواصلة جهودها في توسيع حضورها في الأسواق الأوروبية وتعزيز فرص التواصل وبناء الشراكات المثمرة بين مجتمعات الأعمال في قطاعات الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والسياحة والطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة والتكنولوجيا، وكذلك الاطلاع على اتجاهات التمويل الحديثة في الأسواق الأوروبية بالقطاعات المستدامة.

وقالت علياء المزروعي: «تجمع دولة الإمارات وألمانيا علاقات اقتصادية وتجارية قوية في مختلف المجالات ورؤى مشتركة في التحوُّل إلى مراكز عالمية للابتكار والتكنولوجيا، ونحن ننظر إلى مجتمع الأعمال الألماني باعتباره شريكاً اقتصادياً مهماً لقطاع الأعمال والاستثمار في الدولة، كما تتمتع ألمانيا بزخم كبير من المقومات الاقتصادية، حيث تُعد ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم، وهو ما يُشكّل فرصة مهمة لتعزيز مسارات التعاون الاقتصادي وفتح آفاق تنموية جديدة بين البلدين من خلال النسخة الرابعة لحوارات «إنفستوبيا أوروبا» في برلين، التي تُمثل مركزاً للاقتصاد الجديد وبوابة حيوية للاستثمار في قطاعات ريادة الأعمال والطاقة والذكاء الاصطناعي والطيران والبنية التحتية الرقمية والتقنيات المستدامة».

وتابعت: «نتطلع من خلال هذه النسخة إلى توفير منصة حوارية تصنع فرصاً اقتصادية واستثمارية حقيقية لمجتمعي الأعمال الإماراتي والألماني، وتوفير المزيد من الممكنات والحلول المبتكرة لنمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين».

وقال ديفيد تابت، الرئيس التنفيذي للعمليات لـ«إنفستوبيا»: «سنعمل من خلال حوارات (إنفستوبيا أوروبا) القادمة والمقرر إقامتها في برلين المدينة النابضة بالحياة والتاريخ والثقافة، على تعزيز ربط المستثمرين ورجال الأعمال بالفرص الاستثمارية والتجارية في دولة الإمارات والأسواق الأوروبية، وخلق مناخ محفز على الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، والتي تُسهم في بناء مستقبل أكثر مرونة وشمولاً واستدامة للاقتصاد العالمي، ومنها الذكاء الاصطناعي والفضاء والأصول الرقمية والأمن الغذائي، إضافة إلى إقامة الشراكات المواكبة لأحدث التوجهات العالمية في الاستثمار والتغيرات الاقتصادية المستمرة على الساحة الإقليمية والعالمية».

ونجحت «إنفستوبيا» منذ انطلاقها في تنظيم 4 دورات رئيسية لها في دولة الإمارات، و14 نسخة عالمية في مدن مختلفة حول العالم، 3 منها في ميلانو، وآخرها النسخة الثالثة التي عُقدت مطلع مايو الجاري، حيث جمعت هذه الفعاليات أكثر من 10 آلاف مشارك من القادة والخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الخبرات والمتخصصين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، لصياغة مستقبل اقتصادي مستدام، وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية رائدة، وخلق شراكات اقتصادية حقيقية وفرص استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية المستدامة مثل التكنولوجيا المالية والفضاء وتقنيات الطيران والذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء والاقتصاد الدائري والموضة.