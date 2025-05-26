"الطاقة والبنية التحتية" تشارك في المؤتمر العالمي للمرافق 2025

تشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية في فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للمرافق 2025، الذي ينطلق غدا في أبوظبي ويستمر حتى 29 مايو الجاري، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التعاون الدولي، واستعراض مبادراتها المستقبلية الهادفة إلى تسريع التحول في قطاعي الطاقة والمياه، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة.

وتستعرض الوزارة، خلال مشاركتها، حزمة من المشاريع الوطنية الرائدة والحلول التقنية الذكية التي طورتها لتعزيز كفاءة إدارة الطلب على الطاقة والمياه، وخفض البصمة الكربونية، وضمان استدامة الموارد الحيوية.

كما تسلط الضوء على إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 30% بحلول عام 2030، وزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى 14 جيجاواط في العام نفسه، وكذلك الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، التي تضع الدولة في مصاف الدول المنتجة والمصدّرة للهيدروجين منخفض الكربون، بالإضافة إلى البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، الهادف إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 40% والمياه بنسبة 51% مقارنة بالسيناريوهات المعتادة.

وتركّز الوزارة ضمن مشاركتها على مستهدفاتها المستقبلية، والتي تتمثل في تعزيز التحول الرقمي في مرافق الطاقة والمياه، حيث تستعرض مجموعة من النماذج الرقمية التفاعلية التي تسهم في دعم كفاءة التخطيط والإدارة المستدامة لهذه المرافق الحيوية، ورفع جاهزيتها لمواكبة متطلبات المستقبل، بما يضمن استمرارية الخدمات ومرونتها، ويعزز من قدرة الدولة على التكيف مع التحديات.

وأكد سعادة المهندس أحمد محمد الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، أن مشاركة الوزارة في نسخة هذا العام تأتي في إطار التزامها بدعم الأجندة الوطنية للحياد المناخي، ومواصلة بناء شراكات دولية فاعلة تساهم في تحقيق "اتفاق الإمارات" التاريخي، مشيراً إلى أن المؤتمر يمثل منصة حيوية لتبادل المعرفة والخبرات ومواكبة أحدث الابتكارات العالمية في قطاع المرافق.

وقال إن الوزارة تؤمن بأن التحول المستدام يتطلب اعتماد سياسات استباقية واستثمارات ذكية في الطاقة النظيفة، والتوسع في البنية التحتية الرقمية، وتحفيز الابتكار في مختلف مجالات كفاءة الطاقة والمياه، وهذا ما تعمل عليه بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف سعادته أن المشاركة في المؤتمر تعكس رؤية الوزارة في ضمان استدامة خدمات الطاقة والمياه، وتعزيز كفاءة شبكاتها الوطنية، بما يواكب أهداف مبادرة "نحن الإمارات 2031"، و"مئوية الإمارات 2071"، ويعزز مكانة الدولة مركزا عالميا للابتكار والاستدامة في قطاع المرافق.