مجموعة «سي إم إي» توسع حضورها في المنطقة بافتتاح مكتب بمركز دبي المالي العالمي



أعلنت مجموعة «سي إم إي»، السوق الأكثر تنوعاً للمشتقات المالية في العالم، توسعها في منطقة الشرق الأوسط بافتتاح مكتب لها في دبي، انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي.

وستزاول الشركة نشاطها محلياً بموجب ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، وسيلبي المكتب الطلب الإقليمي المتزايد على تداول العقود الآجلة وعقود الخيارات والأسواق النقدية المدرجة في مجموعة «سي إم إي» عبر مجموعة من فئات الأصول، بما في ذلك أسعار الفائدة ومؤشرات الأسهم والعملات الأجنبية والطاقة والمنتجات الزراعية والمعادن والعملات المشفرة.

وقالت جولي وينكلر، الرئيس التجاري لمجموعة «سي إم إي»: «شهدت الأسواق المالية في الشرق الأوسط نمواً هائلاً في السنوات الأخيرة بفضل النشاط المتزايد للمؤسسات وقطاع التجزئة، وفي ظل هذا النمو السريع لأعداد المشاركين، بات من الضروري أن نوفر الخدمات اللازمة التي يستحقها هذا السوق، لقد ركزنا على التعليم والندوات والتعاون التنظيمي في المنطقة لسنوات عديدة، ونخطط لاستخدام مكتبنا في دبي لتسريع جهودنا في دعم منظومة التداول الحيوية».

وقال سيرج مارستون، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة «سي إم إي»: «يُمثل افتتاح المكتب الجديد خطوة مهمة في استراتيجيتنا للنمو العالمي، بما يعزز حضورنا في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشكل كبير لخدمة عملائنا. وسيكون مكتبنا في دبي مركزاً لمجموعة «سي إم إي» في الشرق الأوسط، حيث سيخدم دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق المحيطة بها».

وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «نرحب بانضمام مجموعة «سي إم إي» إلى مركز دبي المالي العالمي، ما يسهم في تعزيز العلاقات التي بنيناها على مدى سنوات عديدة، ولا شك أن وجودهم في المركز يعد دليلاً على دور دبي الاستراتيجي مركزاً مالياً عالمياً جاذباً لكبرى الشركات العالمية، ويؤكد على الفرص المتنامية في المنطقة. نتطلع إلى دعم مجموعة «سي إم إي» في سعيها لاغتنام فرص النمو الجديدة التي يوفرها المركز، وتعزيز علاقاتها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا».

وسيتولى شريف جاغمان، المدير والرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مسؤولية الإشراف على مكتب مجموعة «سي إم إي» في دولة الإمارات.

يمتلك جاغمان ما يزيد على 17 عاماً من الخبرة في القطاع المالي، حيث شغل سابقاً منصب المسؤول عن الاستراتيجية ومبادرات النمو في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ضمن المجموعة، كما تولى خلال مسيرته المهنية عدة مناصب قيادية في مؤسسات مالية رائدة مثل بورصة نيويورك للأوراق المالية ويورونكست.