رواد أعمال أوروبيون: دبي بوابة للشركات الساعية إلى التوسع الدولي



سجل معرض «إكسباند نورث ستار 2025»، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، حضوراً لافتاً من جانب الشركات الناشئة والمبتكرين الأوروبيين لاستعراض أحدث الحلول التقنية والابتكارات الرقمية، واستكشاف فرص التوسع في أسواق المنطقة.

وأكد رواد أعمال أوروبيون مشاركون في الحدث أن مرونة بيئة الأعمال الرقمية في دبي تتيح اختبار وتطوير التقنيات الحديثة، ما يحفز حركة الابتكار.

ولفتوا إلى أن «إكسباند نورث ستار» يساهم في ترسيخ مكانة دبي بوابة رئيسية لشركات التكنولوجيا الأوروبية الساعية إلى التوسع الدولي، واغتنام فرص الاستثمار، وبناء شراكات استراتيجية في أسواق المنطقة والعالم.

وتسلط نسخة هذا العام الضوء على تنوع الابتكار الأوروبي عبر مختلف القطاعات، حيث تستفيد العديد من الشركات الناشئة من موقع دبي بوصفها مركزاً حيوياً للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم، ويقدم المشاركون حلولاً رائدة في مجالات عدة شملت تكنولوجيا الرعاية الصحية، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة الرقابية المتقدمة، والتنقل المستدام.

وأكد ماركو سونبرغر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في الشركة النمساوية «نوكسافيس تك سولوشنز»، والتي تعمل على رقمنة بروتوكولات الرعاية الصحية من خلال تطبيق يقلل الوقت اللازم لفرق الإنقاذ الجوي للوصول إلى الموقع وبدء مهامها، على الأهمية الاستراتيجية للحدث، وقال: «أسسنا شركتنا في النمسا، لكننا نعتزم توسيع نطاق أعمالنا عالمياً، ونرى في المعرض فرصة رائعة للتواصل مع الشركاء والعملاء المحتملين وتبادل الخبرات».

فرصة للتواصل

وأتاح المعرض للشركات الناشئة المشاركة فرصة مهمة للتواصل مع عملاء وشركاء جدد، ما شكل عامل جذب رئيسياً للعديد من مؤسسي الشركات الأوروبيين.

وقالت صوفي بيرتين، المؤسسة والرئيسة التنفيذية للشركة السويسرية «سيرابي»، والتي تستخدم تقنية المحاكاة التفاعلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتدريب الشركات على الجوانب التنظيمية: «نسعى لاستكشاف شراكات وعملاء جدد؛ خصوصاً أن منتجنا بات جاهزاً تماماً، ونمتلك قاعدة عملاء جيدة. وهدفنا من المشاركة في المعرض هو توسيع نطاق أعمالنا، والبحث أيضاً عن مستثمرين خبراء، وخاصة أولئك الذين يمكنهم جذب عملاء جدد».

من ناحية أخرى، يتيح التبني السريع للتقنيات الجديدة في المنطقة فرصاً كبيرة للحلول المستدامة.

وبهذا الصدد قال لودفيج سبيدل، المدير المالي للشركة الألمانية «سووبي»، المتخصصة بتوفير حلول تبادل وشحن المركبات الكهربائية الخفيفة: «نسعى لاستكشاف الفرص المتاحة في سوق المركبات الكهربائية الخفيفة، وخاصة الدراجات النارية. ودبي تشكل منصة مثالية لتحقيق تطلعاتنا؛ نظراً لموقعها في صدارة المدن التي تتبنى التقنيات الجديدة».

وتجتذب رؤية دبي الطموحة للتنمية الحضرية أهم مبتكري التكنولوجيا المتقدمة. وفي هذا الإطار، أشار ديفيد كارفالو، الرئيس التنفيذي لشركة الروبوتات الفرنسية «هاواي تك»، إلى إمكانات النمو الفريدة في الإمارة، وقال: «بات استخدام الروبوتات في قطاع البناء ضرورياً لتطوير البنية التحتية العمرانية. ونتطلع إلى إنشاء شركة مستقلة لنا في دبي بالتعاون مع المؤسسات المحلية، ذلك أن بيئة العمل في دبي توفر مرونة أكبر للتجريب والابتكار مقارنة بالسوق الأوروبية التي غالباً ما تحكمها الأطر التقليدية».

وأكد العديد من المشاركين على الإمكانات الهائلة التي توفرها السوق المحلية في دبي، لا سيما في مجال التقنيات الناشئة؛ حيث أشار مارسين سزيمانيوك، الرئيس التنفيذي للشركة البولندية «تانتوس داتا» المتخصصة باستشارات البيانات والذكاء الاصطناعي، إلى هذه الفرصة الواعدة، قائلاً: «ثمة إمكانات هائلة للنمو في دبي، وندرك أن دولة الإمارات عموماً تطمح لأن تكون بيئة حاضنة للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع خلال السنوات المقبلة، وهذا هو السبب الرئيسي لمشاركتنا في هذا المعرض».