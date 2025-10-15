إطلاق منصة «مرسى» الرقمية لإدارة تأجير المراسي البحرية في دبي

أعلنت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إطلاق «مرسى» لتكون المنصة الرقمية الموحدة والأولى من نوعها لإدارة وتأجير المراسي البحرية في دبي، وذلك خلال فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2025»، ويشكل هذا خطوة جديدة تعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتميز البحري والابتكار الرقمي.

وتهدف المنصة إلى تحقيق التحول الرقمي الكامل في قطاع المراسي من خلال أتمتة جميع مراحل الخدمات، بما في ذلك التقديم الإلكتروني لحجز الرصيف المتاح بالمرسى المفضل، ثم احتساب الرسوم تلقائياً، وإصدار الفواتير، والدفع الذكي، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل المعاملات الورقية.

وتعد منصة «مرسى» هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة من حيث توحيد عقود التأجير عبر جميع المراسي في الإمارة، مع توفير تكامل مباشر مع أنظمة تراخيص سلطة دبي البحرية وبوابات الدفع الذكية، بالإضافة إلى لوحات بيانات ذكية تتيح للمسؤولين تقارير فورية حول نسب الإشغال، والإيرادات، ومستوى الامتثال.

واستعرض ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، على معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، مميزات وخصائص منصة «مرسى»، وأشار إلى أن سلطة دبي البحرية تشرف حالياً على 20 مرسى بحرياً في الإمارة، بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 4200 وسيلة بحرية، ما يجعل مشروع «مرسى» خطوة محورية نحو رفع كفاءة إدارة هذا القطاع الحيوي.

وبهذه المناسبة قال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي بسلطة دبي البحرية: يمثل إطلاق منصة «مرسى» تجسيداً لرؤية دبي في التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل، حيث نعمل على بناء بنية تحتية ذكية تسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية وتسهيل تجربة المستخدمين في القطاع البحري.

وأضاف: ملتزمون بتوظيف التقنيات الحديثة لتمكين منظومة بحرية متكاملة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي وتؤكد مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في الخدمات البحرية والابتكار الحكومي، وبفضل خصائصها المبتكرة تمكن منصة «مرسى» الجهات الحكومية والمشغلين من إدارة عمليات التأجير والصيانة والمحاسبة في بيئة رقمية واحدة، ما يعزز الشفافية والحوكمة الذكية، ويقلل من الوقت والجهد المطلوبين لإتمام المعاملات.

وأكد أن منصة «مرسى» ستسهم في رفع مستوى رضا المتعاملين، من خلال واجهة استخدام سلسة ودفع إلكتروني آمن، ما يجعل تجربة ملاك الوسائل البحرية أكثر كفاءة وراحة، ما يعزز مسيرة دبي للتحول الرقمي ضمن القطاع البحري، ويعكس التزام الإمارة بمواصلة تطوير الخدمات الذكية بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي المدينة الأذكى والأفضل في العالم.