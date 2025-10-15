شركات محلية ودولية تنطلق إلى الأسواق العالمية عبر بوابة «إكسباند نورث ستار»



أكدت شركات رقمية محلية وعالمية ذات إمكانات واعدة أن معرض «إكسباند نورث ستار» يعتبر منصة فريدة للتمكين والنمو والتوسع، حيث تم خلال الحدث طرح حلول رقمية متطورة وتقنيات فائقة الحداثة، تواكب احتياجات قطاعات متنوعة، وتسهم في تعزيز منظومة الاقتصاد الرقمي العالمي.

واستقطب المعرض، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، نخبة من العقول المبدعة من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التطورات التكنولوجية، كما قدم حلولاً مبتكرة في العديد من المجالات، مثل الذكاء الاصطناعي وحماية الخدمات السحابية من الانقطاع وتقنيات الاستشعار المتقدمة.

وتعمل «لاتيتيودو 40»، وهي شركة ناشئة إيطالية متخصصة في الابتكار، ضمن مركز حاضنات الأعمال التابع لوكالة الفضاء الأوروبية؛ حيث تطور الشركة منصة «إيرتاليتكس» المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتحويل صور الأقمار الصناعية ومصادر البيانات الأخرى إلى رؤى عملية قابلة للتطبيق. وأشار فرانشيسكو أماتو، ممثل تطوير الأعمال في «لاتيتيودو 40»، إلى الأهمية الاستراتيجية لدبي قائلاً: «نسعى كوننا شركة إيطالية إلى ترسيخ حضورنا في منطقة الشرق الأوسط، ولا شك في أن دبي هي الخيار الأمثل لهذه الخطوة، إذ توفر بيئة مثالية لتطوير أعمالنا وتبادل الخبرات مع الشركات والجهات الحكومية».

أما «سوشال لينكس» فهي شركة عالمية للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر تعمل على تمكين المحققين وخبراء الأمن، من خلال توفير حلول متقدمة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وأشاد إيفان شكفارون، الرئيس التنفيذي للشركة، بمكانة دبي مركزاً تكنولوجياً عالمياً قائلاً: «تعد دبي واحدة من أسرع أسواقنا نمواً؛ وهي مدينة استثنائية تضع الابتكار في صميم رؤيتها، وتشكل نقطة اتصال محورية بين مختلف المناطق، كما أن انفتاح الجهات الحكومية وتوجه الشركات نحو الاستثمار في الابتكار الرقمي يشكل مصدر إلهام حقيقي بالفعل. ويمثل معرض «إكسباند نورث ستار» منصة محورية لبناء علاقات راسخة وتعزيز الثقة التي تشكل أساس أعمالنا المستقبلية».

بدورها تقدم «تروسينس»، وهي شركة إيطالية متخصصة في تقنيات الرادار والموجات الراديوية عريضة النطاق، منصات تجمع بين الأجهزة والبرامج الثابتة وبرمجيات TinyML المبتكرة. وتحدث أرماندو كالتابيانو، الرئيس التنفيذي للشركة، عن العلاقات التي نشأت خلال المعرض قائلاً: «أتينا إلى «إكسباند نورث ستار» دون توقعات مسبقة، وسررنا للغاية برؤية مدى التزام دبي بالتطور التكنولوجي. وقد عقدنا اجتماعات مثمرة مع شركات إماراتية مهتمة بتقنيتنا الفريدة، ونعتقد أننا بنينا علاقات مثمرة هنا، ونأمل أن تتكلل هذه الجهود بشراكات ناجحة».

ويعد «إكسباند نورث ستار» الملتقى العالمي الأبرز للشركات الناشئة والمستثمرين، ويوفر منصة ديناميكية لعرض أحدث الابتكارات، وتعزيز التعاون ضمن المنظومة التكنولوجية في العالم. ويمثل هذا الحدث السنوي إحدى أبرز ركائز استراتيجية غرفة دبي للاقتصاد الرقمي الرامية لترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للابتكار والتكنولوجيا.