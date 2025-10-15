إسدال الستار على نسخة استثنائية من «إكسباند نورث ستار»



اختتمت أمس فعاليات الدورة العاشرة من معرض «إكسباند نورث ستار 2025»، في نسخة استثنائية جمعت تحت سقف واحد نخبة من روّاد الابتكار وقادة الاستثمار في التقنيات المتقدمة من مختلف أنحاء العالم، لترسّخ بذلك مكانة المعرض كأكبر ملتقى دولي للمستثمرين والشركات الرقمية الناشئة، ويعكس النجاح القياسي الذي حققه المعرض الدور المحوري الذي تلعبه دبي في صياغة مستقبل ريادة الأعمال الرقمية ويجسد مكانتها المرموقة كمركز عالمي لتطوير التقنيات الحديثة ومنصة للشراكات الاستثمارية الواعدة في قطاعات الاقتصاد الرقمي.

واستقطبت الدورة العاشرة من المعرض الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في دبي هاربر، مشاركة أكثر من 2000 شركة ناشئة وأكثر من 1200 مستثمر يديرون أصولاً تتجاوز قيمتها 1.1 تريليون دولار، كما شارك في فعاليات الحدث مؤسسو 40 شركة مليارية «يونيكورن» تصل قيمتها الإجمالية إلى 900 مليار دولار.

وبرز الحضور الواسع والفاعل للشركات الإماراتية خلال «إكسباند نورث ستار 2025»، حيث شارك في الحدث نحو 500 شركة رقمية ناشئة تتخذ من الإمارات مقراً لها، بما يشمل 116 شركة يملكها إماراتيون، إضافة إلى 50 شركة ناشئة شاركت في فعالية رواد الأعمال الإماراتيين ضمن المعرض والتي تسلط الضوء على المساهمات المؤثرة للجيل الجديد من المبتكرين ورواد الأعمال المواطنين، مما يعكس تطور بيئة الأعمال الرقمية في الدولة وتنافسية الكوادر المواطنة والشركات المحلية المتخصصة في قطاعات التقنيات الحديثة.

واستحوذت قارة آسيا على النسبة الأكبر من الشركات الناشئة المشاركة في فعاليات المعرض بنسبة بلغت 41% من إجمالي المشاركين، فيما استحوذت الشركات الأوروبية على 18% تقريباً من إجمالي الشركات المشاركة، وشكلت شركات أمريكا الشمالية 7% إضافة إلى 7% لشركات أمريكا اللاتينية.

مشاركة للمرة الأولى

كما شهدت نسخة هذا العام أول مشاركة لأجنحة دول جديدة منها الولايات المتحدة الأمريكية، وسوريا، والإكوادور، وتشيلي. ويعكس انضمام هذه الدول تنامي جاذبية المعرض عالمياً باعتباره أحد أبرز ملتقيات الأعمال والابتكار، فيما برزت المشاركة الواسعة من الشركات الناشئة الهندية في المعرض والتي وصل عددها إلى ما يقارب 300 شركة، فيما شهدت دورة 2025 أكبر مشاركة برازيلية في تاريخ الحدث منذ انطلاقته عام 2016، حيث استقطبت أكثر من 50 شركة برازيلية ناشئة.

وتصدر الذكاء الاصطناعي قطاعات عمل الشركات في المعرض، حيث تتخصص 22% من الشركات المشاركة في الحدث بمجال الذكاء الاصطناعي، فيما تعمل 13% من الشركات في تخصصات التكنولوجيا المناخية التي تشمل الطاقة والزراعة والأغذية، واستحوذ قطاع التكنولوجيا الصحية على 11% من تخصصات الشركات في الحدث، كما استحوذ أيضاً قطاع التكنولوجيا المالية على 11% من التخصصات، وشملت باقي القطاعات التي تعمل بها الشركات المشاركة في الحدث كلاً من قطاع التعليم والتقنيات العميقة وتكنولوجيا الإعلانات والتنقل والأمن الإلكتروني والمدن الذكية.

وتجددت جاذبية الحدث هذا العام عبر الفعاليات الجديدة التي نظمها لإثراء أجندته، وتشكيل إضافة قيمة للراغبين في اكتشاف كل جديد ومستقبلي في عصر التطور التقني؛ وتضمنت هذه الفعاليات كلاً من منصة «سكيل إكس» لانطلاقة الشركات الناشئة، وهو برنامج متخصص لتيسير الوصول إلى الأسواق، صُمم خصيصاً لـ50 من أسرع الشركات التكنولوجية نمواً في العالم؛ ومنطقة «التأثير الأخضر لنورث ستار» والتي تسلط الضوء على الشركات الناشئة التي تقود الابتكار في مجالات المناخ والاستدامة البيئية؛ إضافة إلى «قمة التكنولوجيا العميقة في الشرق الأوسط وأفريقيا»، و«منتدى الأصول الرقمية». وقد تعرف الزوار من خلال هذه الفعاليات الجديدة على أهم التوجهات التقنية المستقبلية لتحفيز الابتكار ونمو الشركات الناشئة.

وشهد جناح غرفة دبي للاقتصاد الرقمي إقبالاً كبيراً خلال فعاليات المعرض، حيث تعرف الزوار على ميزات بيئة الأعمال الرقمية في دبي، وبرنامجها «انطلق في دبي» ضمن الجناح حزمة خدمات مقدمة من قبل شركاء البرنامج لتأسيس الأعمال وتنميتها بالإمارة بما يشمل أيضاً إصدار الإقامة الذهبية، إضافة إلى التعرف على منصة «دعم وجذب الشركات».

وبفضل النجاح الكبير الذي حققته نسخة هذا العام، يواصل «إكسباند نورث ستار» ترسيخ مكانته ركيزةً أساسية في استراتيجية غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، الرامية إلى تحقيق طموحات الإمارة في أن تصبح مركزاً عالمياً رائداً للابتكار والتكنولوجيا. ويسهم الحدث بدور محوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية، واستقطاب مجتمع التكنولوجيا العالمي إلى دبي، من خلال توفير منصة محفزة للابتكار والتعاون والتواصل مع أبرز المؤثرين في قطاع التكنولوجيا حول العالم.