استقالة الرئيس التنفيذي لطلبات وتعيين تون جيسيلز خلفاً له

وافق مجلس إدارة شركة طلبات هولدينج بي إل سي، خلال اجتماعه، الأربعاء، على استقالة توماسو رودريغيز من منصبه رئيساً تنفيذياً للشركة، وذلك اعتباراً من تاريخ 20 نوفمبر 2025.

ووفقاً لبيان الشركة سيبقى توماسو رودريغيز في منصبه عضواً في مجلس الإدارة، في حين تم تعيين تون جيسيلز خلفاً له في منصب الرئيس التنفيذي، على أن يبدأ مهامه اعتباراً من 21 نوفمبر.

ويأتي هذا التغيير في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز القيادة المستدامة، والاستمرار في التقدم، الذي حققته خلال السنوات الماضية، حيث سيستمر رودريغيز في دعم الشركة من خلال عضويته في مجلس الإدارة، وسيركز على الجوانب الاستراتيجية والتعاون مع الشركاء الرئيسيين بصفته عضواً غير تنفيذي، كما سيعمل عن قرب مع تون جيسيلز، لضمان انتقال سلس للقيادة.

يشار إلى أن تون جيسيلز كان يعمل في شركة طلبات سابقاً لمدة أربع سنوات، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، ولاحقاً الرئيس التنفيذي بالإنابة، وخلال هذه الفترة لعب دوراً رئيسياً في تسريع نمو الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومؤخراً شغل تون جيسيليز منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة كيتوبي منصة المطابخ السحابية، وسبق له العمل مع شركة ماكينزي آند كومباني للاستشارات.