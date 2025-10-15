سوق أبوظبي يطلق 3 حلول ذكية لتسهيل الاستثمار



أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إطلاق 3 حلول ذكية جديدة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تسهيل عمليات الاستثمار، وذلك خلال مشاركته في «جيتكس جلوبال 2025».

وتستفيد الأدوات الجديدة، وهي «الرؤى المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي»، و«وكيل أوامر المحكمة المدعوم بالذكاء الاصطناعي»، و«تم للمستثمرين لسوق أبوظبي للأوراق المالية»، من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الوعي المالي، وزيادة شفافية السوق، وتعميق الشمول المالي في مختلف أنحاء الإمارات.

وتعكس هذه الحلول التزام مجموعة سوق أبوظبي بدعم استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025–2027، التي تهدف إلى جعل أبوظبي أول حكومة رائدة في الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم بحلول 2027.

وقد تم تطوير هذه الحلول بالتعاون مع شركاء رئيسيين، من ضمنهم منظومة «تم» والجهات القضائية المعنية، في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات الاتحادية والمحلية وتوفير خدمات رقمية متكاملة، تتمحور حول الإنسان، وتواكب تطلعات المستقبل.

ومن خلال مواءمة هذه المبادرات مع النهج الابتكاري الهادف الذي تتبناه حكومة أبوظبي، والذي يقوم على تمكين الأفراد بالذكاء الاصطناعي بدلاً من استبدالهم، ترسخ مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية دورها في خدمة جميع المواطنين والمقيمين في الإمارات، مؤكدة التزامها بدعم التنافسية العالمية للإمارة بوصفها مركزاً مالياً موثوقاً قائماً على التكنولوجيا الحديثة.

وقال الدكتور محمد العسكر، مدير عام «تم» – دائرة التمكين الحكومي: «نسعى من خلال التعاون الاستراتيجي مع كل شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، إلى توسيع نطاق الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تشمل على منصة خدمات حكومة أبوظبي «تم» أكثر من 1100 خدمة، تتيح للمتعاملين تجربة أكثر سهولة وكفاءة عبر منصة شاملة ومتكاملة، ومع إضافة «تم للمستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية»، نواصل العمل على تسهيل حياة أفراد المجتمع، بما فيهم المستثمرون ورواد الأعمال، فالهدف من الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية عبر منصة موحدة، هو جعل الخدمات أكثر قرباً إلى كل مكونات وأفراد المجتمع في أبوظبي».

من جهته قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «لا تقتصر أهمية مقاربتنا للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على تعزيز وتحديث الأداء التشغيلي، بل تمثل رافداً مباشراً للاستراتيجية الرقمية لإمارة أبوظبي. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتنا وبنيتنا التحتية للأسواق، فإننا نعمل على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية لسوق رأس المال، وتعزيز قدرة المستثمرين على الوصول إلى الإفصاحات والمعلومات الجوهرية، ما يضع أسساً راسخة لمنظومة اقتصادية أكثر شمولاً في أبوظبي».