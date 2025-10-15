«دبي للإنترنت» تتعاون مع «سكولكوڤو» للتوسع داخل الأسواق ودعم المواهب

وقعت مدينة دبي للإنترنت، الوجهة الرائدة في المنطقة لأبرز شركات التكنولوجيا العالمية والإقليمية والتابعة لمجموعة «تيكوم»، اتفاقية شراكة مع مؤسسة «سكولكوڤو»، التابعة لمجموعة «VEB.RF»، بهدف تعزيز الابتكار وتسهيل تبادل المعرفة. تم التوقيع على اتفاقية الشراكة على هامش فعاليات معرض «جيتكس جلوبال» في دبي. وتعد هذه الشراكة بمثابة خريطة طريق واضحة تتيح للمبتكرين من شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة البحث عن سبل جديدة للتعاون والتوسع داخل الأسواق.

وأكد عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري ومدير عام مدينة دبي للإنترنت، أن الشراكة الجديدة مع مؤسسة «سكولكوڤو» تعكس التزام مدينة دبي للإنترنت الراسخ بإيجاد منظومة ابتكار تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي العالمي.

وقال: تستقطب منظومة مؤسسة «سكولكوڤو» مجموعة واسعة وغنية من المواهب الناشئة والمتمرسة في مجال التكنولوجيا، حيث نطمح من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز سبل التعاون مع مثل هذه المواهب المبتكِرة وفتح آفاق جديدة أمامها لتعزيز مساهمتها في مشهد الابتكار العالمي.

وأضاف: تهدف هذه الشراكة إلى تزويد شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة بفرص نوعية للتعاون وتوحيد جهودها، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي المستدام. ونؤكد في مدينة دبي للإنترنت التزامنا بمواصلة تعزيز التعاون الدولي ودعم نمو الشركات المبتكِرة من كافة أنحاء العالم، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

فرص

من جانبه، قال تيمور كورنيلوڤ، المدير العام للشراكات الإستراتيجية الدولية ونقل المعرفة والتكنولوجيا في مؤسسة «سكولكوڤو»، إن الشراكة مع مدينة دبي للإنترنت تسهم في توفير آفاق جديدة وفرص ملموسة لدخول شركات «سكولكوڤو» المبتكِرة إلى أسواق المنطقة، بدءاً من توفير الدعم العملي لإطلاق المشاريع التجريبية وصولاً إلى إيجاد قنوات تصدير مستدامة. وقال: نسعى إلى توفير مسار واضح وسلس للشركات القائمة ضمن مؤسستنا، بما في ذلك التوجيه المرتبط بالإجراءات القانونية والتشغيلية وتسريع وتيرة الوصول إلى البنية التحتية المتطوّرة وبيئة الأعمال الداعمة للنمو في المنطقة.

وأضاف: تعد هذه الشراكة بالنسبة لمؤسسة «سكولكوڤو» فرصة غير مسبوقة للتبادل الثنائي للتكنولوجيا والمعرفة وممارسات ريادة الأعمال، التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بمنظومة العمل في المؤسسة ومدينة دبي للإنترنت على حدّ سواء. وأثق بأن تعاوننا مع مدينة دبي للإنترنت سيعزز قدرتنا على تحقيق قيمة ملحوظة للشركات القائمة ضمن المؤسسة، فضلاً عن إسهامه في إطلاق المشاريع التكنولوجية المتطوّرة التي تعود بالفائدة على الطرفين في المستقبل.

ونجحت مؤسسة «سكولكوڤو» منذ أكثر من 15 عاماً في جذب أكثر من 5000 شركة إلى منظومتها. وتمنح هذه الشراكة العديد من المزايا للشركات القائمة ضمن مؤسسة «سكولكوڤو» والتي تطمح إلى توسيع نطاق أعمالها على المستوى الدولي، بما في ذلك فرص التعاون مع أبرز رواد القطاع من خلال منظومة مدينة دبي للإنترنت المتكاملة التي بلغت قيمة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي لدبي 100 مليار درهم خلال السنوات الـ15 الماضية والتي تسهم اليوم بنسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التكنولوجيا في دبي.

وتضمّ مدينة دبي للإنترنت 4000 عميل من أبرز شركات التكنولوجيا العالمية والإقليمية، بما في ذلك الشركات الناشئة والشركات المصنّفة ضمن قائمة «فورتشن 500» مثل «باي بال» و«إنڤيديا» و«أوراكل»، والتي يعمل فيها مجتمعةً أكثر من 31 ألف موظف متخصص، فضلاً عن 20 مركزاً للبحث والتطوير والابتكار.