غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تتيح فرصاً للشركات الناشئة لاستكشاف أسواق جديدة

أبرمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مذكرة تفاهم مع مؤسسة «28 ديجيتال»، المتخصصة بدعم المعرفة والابتكارات الرقمية في أوروبا، وذلك بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة أمام الشراكات الرقمية بين رواد الأعمال في دبي والدول الأوروبية.

تم التوقيع على مذكرة التفاهم على هامش فعاليات معرض «إكسباند نورث ستار2025»، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، بمشاركة سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وفيديريكو منا، الرئيس التنفيذي لـ«28 ديجيتال».

وقال سعيد القرقاوي: «يشكل التعاون مع «28 ديجيتال» خطوة مهمة في جهودنا الرامية لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتقنية وريادة الأعمال، ومن خلال تعزيز التعاون بين بيئة الأعمال التكنولوجية في دبي والدول الأوروبية، نتطلع لتطوير مسارات جديدة ونوعية للابتكار والاستثمار والنمو في كافة القطاعات الرقمية».

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان لإتاحة فرص جديدة أمام الشركات التقنية الناشئة في دبي وأوروبا، في مجالات رئيسية تتضمن استكشاف الأسواق الجديدة، وتيسير فرص الأعمال والاستثمار، وتوفير دعم متكامل للشركات الراغبة في تأسيس حضور لها في دبي وأوروبا، كما سيعمل الطرفان على دعم المشاركة الفاعلة في منظومات الابتكار الخاصة بكل منهما، وتنظيم البعثات التجارية، وتوجيه المستثمرين نحو فرص جديدة، وتسهيل الوصول إلى الحاضنات ومسرّعات الأعمال وخدمات التمويل المحلية.

وتلتزم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بتهيئة جميع السبل التي تسهم في تأسيس منظومة رقمية مزدهرة في دبي، ودعم مسيرة تحول الإمارة إلى واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية الرائدة في العالم انسجاماً مع تطلعات أجندة دبي الاقتصادية (D33). ويشكل «إكسباند نورث ستار» إحدى أبرز ركائز الاستراتيجية التي تتبعها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي من أجل تحقيق طموحات الإمارة بأن تصبح مركزاً عالمياً رائداً للابتكار والتكنولوجيا.