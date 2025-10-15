"فلاي دبي" توفر لمسافريها منتجات جديدة بدءاً من نوفمبر 2025

تواصل فلاي دبي مسيرة الإستثمار في تحسين تجربة عملائها. وابتداءً من نوفمبر 2025 ستكون الوجبات والترفيه الجوي متاحة لكل مسافري الدرجة السياحية، مما يعكس الإرتقاء بتجربة سفر الركاب ويجعلها أكثر بساطة في مختلف مراحل الرحلة.

يمثل هذا الإعلان خطوة نوعية أخرى في إستثمار فلاي دبي المستمر في تطوير منتجاتها وخدماتها، مما يعكس إلتزامها بوضع عملائها في المقام الأول والإستجابة لإحتياجات السوق المتغيرة.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "يُمثل إعادة تعريف تجربة الدرجة السياحية على جميع الرحلات تطورًا كبيراً في نموذج أعمالنا، حيث نوفر لعملائنا رحلة سفر أكثر رقياً وراحة. ويبقى تركيزنا منصباً على الاستثمار في تحسين تجربة مسافرينا وتقديم قيمة مضافة في مختلف المجالات من خلال الخدمات والتقنيات وتطوير المنتجات. ومن خلال الاستماع إلى ملاحظات العملاء والاستجابة لديناميكيات السوق المتغيرة، تواصل فلاي دبي تعزيز مكانتها كلاعب رئيس في قطاع الطيران في دولة الإمارات ومساهماً حيوياً في رؤية دبي لتصبح مركزاً عالمياً للتجارة والسياحة".

على مدى السنوات القليلة الماضية، قامت فلاي دبي باستثمارات كبيرة في مختلف مراحل تجربة العملاء. وشمل ذلك توفير مكاتب مخصصة لإنجاز إجراءات السفر في المبنى رقم 2 بمطار دبي لمسافري درجة الأعمال مما يعطي بداية سلسة وشخصية لتجربة السفر، ثم إفتتاح صالة درجة الأعمال الجديدة في المبنى 2 بمطار دبي الدولي المصممة لتوفير راحة وضيافة وفق أعلى المعايير قبل المغادرة.

ومن جهته قال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: "على مر السنين، مكّننا نموذج أعمالنا المرن من التكيف بسرعة مع التحديات وفتح فرص جديدة مع إستمرارنا في التطور والنمو. وتأتي هذه الخطوة في الوقت المناسب مع مواصلة رحلتنا لتوسيع شبكتنا و تنمية أسطولنا، والترحيب بالمزيد من المسافرين على متن طائراتنا عاماً بعد عام. ومن خلال توفير الوجبات والترفيه الجوي لجميع تذاكر الدرجة السياحية فإننا نبسط هيكل أسعار الدرجة السياحية ونضمن حصول المسافرين على قيمة أكبر، مع الحفاظ على قدرتنا التنافسية."

يمكن للمسافرين على متن فلاي دبي الاستمتاع بتجربة ترفيه جوي تفاعلية ومتعددة اللغات مصممة لتناسب جميع الأعمار والأذواق. يوفر النظام أكثر من 1,000 فيلم من أحدث أفلام هوليوود وبوليوود والأفلام العربية والعالمية، إلى جانب مجموعة متنوعة من البرامج التلفزيونية من استوديوهات رئيسية بما في ذلك HBO Max وBBC Kids وCartoon Network.

يمكن للمسافرين أيضاً إستكشاف الألعاب التفاعلية والمجلات الإلكترونية وأكثر من 700 ألبوم موسيقي وحلقات بودكاست، أو إكتشاف المزيد عن وجهتهم من خلال أدلة السفر ومعلومات الرحلات الفورية.

وجبات مُعدّة بعناية

يستمتع المسافرون مع فلاي دبي بمجموعة متنوعة من الوجبات اللذيذة والوجبات الخفيفة والمشروبات المنعشة التي تُقدّم طوال الرحلة. تتميز قائمة الطعام على متن ا بنكهات أصيلة مستوحاة من الوجهات التي تخدمها الناقلة، مما يمنح الركاب لمحة عن رحلتهم القادمة. قد تختلف عروض المأكولات والمشروبات حسب مسار الرحلة ومدتها. تقدم فلاي دبي حالياً قوائم طعام إقليمية تضم أطباقاً محلية أصيلة من مطابخ إفريقية وأوروبية وهندية وشرق أوسطية وروسية وجنوب شرق آسيوية.

أسطول حديث ومتنامي

تواصل فلاي دبي توسيع وتحديث أسطولها لدعم شبكتها المتنامية وطموحاتها المستقبلية. وقد إستلمت الناقلة تسع طائرات جديدة هذا العام، ليرتفع عدد طائرات أسطولها إلى 95 طائرة من بوينغ 737. ومن المتوقع أن تتسلم الناقلة ثلاث طائرات أخرى بحلول نهاية العام 2025، مما يدعم كفاءة عمليات الناقلة عبر أكثر من 135 وجهة.

وفي الوقت نفسه، واصلت فلاي دبي الإستثمار في أسطولها ومنتجاتها على متن طائراتها من خلال برنامج تحديث شامل لأسطولها من طائرات الجيل الجديد من طراز بوينغ 800-737. وقد شمل هذا البرنامج مقاعد فلاي دبي المميزة في درجة الأعمال القابلة للتحويل إلى سرير مسطح، ومقاعد جديدة في الدرجة السياحية، مما يوفر راحة متناهية وتجربة سفر تلبي تطلعات مسافري الناقلة عبر مختلف مراحل الرحلة.

وبنظرة للمستقبل، فإن وصول طائرة بوينغ 787 دريملاينر إعتباراً من عام 2027 سيفتح فرصاً جديدة لفلاي دبي، يسمح لها بتوسيع نطاق شبكتها، وتعزيز قدراتها على الرحلات الطويلة، وتقديم مستوى أكبر من الراحة والخدمة لعملائها فضلاً عن تعزيز رحلاتها وخدماتها على الوجهات الحالية.

الرحلات متاحة للحجز على موقع فلاي دبي و فلاي دبي للعطلات أو تطبيق فلاي دبي الرسمي أو من خلال مركز الإتصال في دبي على الرقم 971600544445 أو من متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركائنا في السفر.