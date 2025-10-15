خبراء تقنيون مشاركون في جيتكس: الرؤية الاستباقية للإمارات ترسخ مكانتها وجهة أولى للابتكار والتكنولوجيا في المنطقة

تتصدر الإمارات دول المنطقة في الابتكار وجذب الاستثمارات التكنولوجية، نتيجة توافر بيئة الأعمال المحفزة والبنية التحتية المتطورة والمبادرات الحكومية السباقة، بحسب خبراء تقنيين مشاركين في جيتكس جلوبال 2025.

وقال الخبراء المشاركون في جيتكس جلوبال 2025، إن دولة الإمارات رسخت مكانتها مركزاً للابتكار والمشاريع التكنولوجية بفضل الرؤية الاستباقية واستثماراتها الاستراتيجية، وبيئة الأعمال المواتية.

وأكدوا أن البنية التحتية المتطورة في دولة الإمارات تسهم بدور رئيس في دعم المشاريع التكنولوجية، ومع شبكات الاتصالات المتقدمة، وإنترنت الجيل الخامس عالي السرعة، ومبادرات المدن الذكية، فإن الدولة مجهزة تجهيزاً جيداً لتسريع الابتكار ودعم الاقتصاد الرقمي.

وقال الخبراء: إن إعلان العديد من الشركات العالمية عن زيادة استثماراتها في الإمارات يعد مؤشراً قوياً على جاذبية الدولة للاستثمار التكنولوجي، وأن الرسالة التي يتضمنها المعرض لهذا العام تشي بمزيد من التفاؤل لدعم أعمال الشركات ومن ثم النمو الاقتصادي.

وقال نادر باسلار – المدير العام لشركة «كود Code81»: إن مشاركتنا في جيتكس جلوبال هذا العام ترتكز على شراكتين استراتيجيتين مهمتين، وهي مع شركة «كريتيو Creatio» والتي نسلط الضوء من خلالها على حلول CRM الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وقدرتنا على تخصيصها وتطبيقها بسرعة لعملائنا في مختلف القطاعات. والثانية مع شركة «داتياكيو Dataiku» وهي منصة متقدمة في مجال علم البيانات والتعلم الآلي (Machine Learning)، تركز على تمكين المطورين من العمل جنباً مع علماء البيانات لبناء خطوط بيانات قوية، وتطبيق حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في الأعمال.

من خلال هذه الشراكات، نساعد عملاءنا على حوكمة الذكاء الاصطناعي ضمن خطوط البيانات والتطبيقات، وضمان أن يتم اعتماد الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة، مسؤولة وفعالة.

وأضاف باسلار: نحن في «كود 81» نلعب دوراً محورياً في هذا التوجه، عبر تقديم الخبرات والخدمات التقنية كأحد الموردين الرئيسيين في جناح Dataiku داخل المعرض.

استراتيجية الأمن السيبراني

وقال كامل التميمي، كبير مستشاري الحلول لدى شركة «زي سكيلر Zscaler»: إن مشاركتنا في جيتكس جلوبال تأتي في وقت تمر فيه المنطقة بتحول رقمي كبير، خصوصاً مع توجه الاقتصادات نحو تبني الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية. اليوم، يتم إنشاء مراكز بيانات ومراكز ذكاء اصطناعي ضخمة في المنطقة، وهي بحاجة ماسة إلى حماية متطورة وشاملة، سواء على مستوى الشركات أم المستخدمين. نحن نعرض في جيتكس أحدث حلولنا المصممة لتأمين البنية التحتية الرقمية.

وقال التميمي: لدينا تعاون فعال مع العديد من الهيئات، ومنها مجالس الأمن السيبراني في دول الخليج، وخصوصاً في الإمارات والسعودية والكويت. نلتزم بتقديم حلول تتماشى مع السياسات المحلية والمعايير التنظيمية، ونسعى إلى دعم المؤسسات في تعزيز أمنها السيبراني في ظل تزايد التهديدات الإلكترونية.

وأشار إلى أن أهم الحلول التي نركز عليها هو ما يعرف بـ«حماية سطح الهجوم»، أي منع المهاجمين من رؤية أو الوصول إلى أي نقاط ضعف في شبكة المؤسسة. كما نقدم خدمات لحماية المؤسسات من هجمات يوم الصفر، بالإضافة إلى حلول متقدمة لتأمين الاتصال بين الأنظمة والخدمات السحابية، وفق مبدأ الثقة الصفرية.

وحول رؤيته لمستقبل الأمن السيبراني في المنطقة؟ قال التميمي: إن الأمن السيبراني لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لأي مؤسسة. المنطقة تتطور بسرعة، ومع ذلك تأتي مسؤولية كبيرة في حماية البيانات والبنى التحتية. نحن في «زي سكيلر» ملتزمون بأن نكون شركاء موثوقين في هذه الرحلة، من خلال تقديم أحدث التقنيات وأكثرها فاعلية.

الهجمات الإلكترونية

وقال ماهر يموت، باحث أمني رئيسي لدى كاسبرسكي لدينا العديد من المنتجات التي نعرضها في جيتكس جلوبال لدعم الأعمال والمحافظة عليها من الهجمات الإلكترونية، ولكن في هذا العام نسلط الضوء بشكل خاص على جهاز Think Client، وهو جهاز صغير لا يحتوي على نظام تشغيل. فكرة الجهاز تقوم على الأمان من الأساس.

وأشار يموت إلى أنه جهاز موجه بشكل عام للمؤسسات، لأنه يتطلب وجود شبكة معينة للعمل من خلالها. يتميز بدرجة أمان عالية، حيث إن أغلب الفيروسات لا يمكنها الوصول إليه بسهولة، ما يجعله من المنتجات الأساسية في هذا المجال.

بالطبع، لدينا أيضاً منتجات أخرى مثل برامج كاسبرسكي، سواء أكانت خاصة بالحماية من الفيروسات (Antivirus)، أو أدوات الحماية المتقدمة مثل Kaspersky EDR، أو حتى الحلول الأحدث مثل Kaspersky Extended Detection and Response (XDR) وKaspersky Premium Protection وغيرها من المنتجات الجديدة.

وأضاف يموت: إن الرسالة التي نرغب بإيصالها للمجتمع هي أن الذكاء الاصطناعي أصبح يستخدم حالياً في محاولات الخداع البصري والسمعي للمستخدمين. فعلى سبيل المثال، عندما تصلنا رسالة تصيد إلكتروني (Phishing Email) أو حتى عند مشاهدة مقطع فيديو أو الاستماع لصوت معين، من المهم أن نحاول التحقق من مصدر الرسالة أو الصوت.

إذا وصلتنا رسالة من جهة ما عبر البريد الإلكتروني أو من خلال تطبيقات المراسلة مثل واتساب، ينبغي علينا التأكد من أن هذه الجهة هي بالفعل من تحاول التواصل معنا، وأن ما يقال أو يرسل ليس مزيفاً. المجرمون اليوم يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتوليد أصوات واقعية لأي شخص، فقط عبر تسجيل قصير لا يتجاوز 10 ثوانٍ.

لذلك، من المهم جداً التأكد من هوية المتصل أو المرسل، سواء عبر رقم الهاتف المعتمد أم البريد الإلكتروني الرسمي.

وأشار يموت إلى أن البرامج الأمنية الحديثة تتطور لمواكبة التهديدات السيبرانية المتجددة، وكاسبرسكي تلعب دوراً أساسياً في الحماية الاستباقية. هذه الحماية تبدأ بالتوعية، حيث نقوم بتحليل كيفية تطور الهجمات، ونعد المستخدمين ليتعرفوا عليها حتى قبل أن يتعرضوا لها.

وقال يموت: إن لم تصلك هجمة اليوم، ربما تصلك غداً، لكن من خلال التوعية والاستعداد المسبق ستكون قادراً على التصدي لها. وهذا ما نحاول القيام به من خلال ورشات التوعية الإلكترونية والدورات التدريبية عبر الإنترنت.

نحن نؤمن إيماناً صادقاً بهذا الدور، ونشكر لك وقتك واهتمامك.

الذكاء الاصطناعي

وقال أحمد السعدي، نائب رئيس لدى شركة «سبلنك» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: إن شركته بدأت استثماراتها في الإمارات قبل أكثر من 10 سنوات، من خلال مكتب تمثيلي كان يشمل جميع الوظائف الحيوية من خدمات ما قبل البيع إلى الدعم الفني وما بعد البيع، بالإضافة إلى فرق تنفيذ المشاريع والتواصل التجاري.

واليوم، نحن نلعب دوراً مهماً في دعم المبادرات الوطنية للتحول الرقمي، خصوصاً مشاريع رؤية 2030، ونعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية لتطوير البنية التحتية الرقمية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.

وأضاف السعدي: إن معرض جيتكس هو ملتقى رئيسي لكل الشركات العاملة في القطاع الرقمي والتقني، سواء في المنطقة أم على المستوى العالمي. مشاركتنا هذا العام تكتسب أهمية خاصة لأننا نسلط الضوء على أحد أكبر التحديات التي تواجه المؤسسات اليوم، وهو: وجود كميات هائلة من البيانات التي يصعب تحليلها أو الاستفادة منها.

وأشار السعدي إلى أن المنطقة تشهد نمواً سريعاً في اعتماد التقنيات الحديثة، وخصوصاً الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية. ومع هذا التوسع، تزداد الحاجة إلى حلول قوية لإدارة البيانات وتأمينها. الأمن السيبراني لم يعد مجرد خيار، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية النمو والابتكار. ونحن في سبلنك ملتزمون بأن نكون شريكاً رئيسياً في هذا المسار، من خلال تقديم أدوات قوية تواكب تطور التهديدات وتدعم جاهزية الأنظمة الرقمية.

وأشار السعدي إلى التعاون الوثيق مع مجلس الأمن السيبراني في الإمارات، وقال لدينا تعاون وثيق مع مجلس الأمن السيبراني، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير الجاهزية السيبرانية على مستوى الدولة. نشارك في مبادرات المجلس من خلال توفير تقنياتنا ودعم البرامج التدريبية، حيث تشكل فرق عمل متخصصة هدفها التعامل السريع مع التهديدات الإلكترونية.

وأضاف السعدي نركز على إدارة الهجمات السيبرانية، لأن الحماية هي جزء من منظومة أشمل. الإدارة تشمل القدرة على الرصد المبكر، التحليل، الاستجابة السريعة، ومعالجة الثغرات. كذلك، تتضمن إدارة البنية التحتية نفسها، والتأكد من أنها مصممة بطريقة تجعلها قابلة للحماية، وقادرة على الاستجابة والتعافي بسرعة عند وقوع أي خرق أمني.

وقال: إن أحد أهم الحلول التي نعرضها هذا العام هو Agentic AI SOC، وهو مركز عمليات أمنية ذكي مبني على الذكاء الاصطناعي. يمكننا وصفه بأنه «المساعد الرقمي» الجديد، القادر على القيام بمهام كانت تتطلب تدخلاً بشرياً مباشراً في السابق، حيث يقوم بوظائف تحليلية متقدمة، ويساعد في إدارة الهجمات السيبرانية، وليس فقط حمايتها. كما يستطيع تقديم توصيات لتحسين البنية التحتية الرقمية للمؤسسة، ويقترح الإجراءات الاستباقية لتعزيز الحماية وتقليل المخاطر.