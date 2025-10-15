«جمارك أبوظبي» تعزز عملياتها بالذكاء الاصطناعي التوليدي

أطلقت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي ضمن جناح حكومة أبوظبي، خلال مشاركتها في معرض جيتكس غلوبال 2025، حلول التخليص الجمركي المدعوم بالذكاء الاصطناعي «Clearance.AI»، وذك تأكيداً لالتزامها بتوظيف أحدث التقنيات المتطورة لتقديم تجربة جمركية أسرع وأكثر شفافية، بما ينسجم مع توجهات إمارة أبوظبي بأن تكون أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي، تنفيذاً لاستراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025–2027.

وتتضمن الحلول Clearance.AI في مرحلتها الأولى أتمتة 4 حالات جمركية لرفع مستويات الإنتاجية والكفاءة التشغيلية، وتشمل التخليص الذاتي للبضائع غير المقيدة، إذ يمكن للمستخدمين مسح الفواتير والمستندات الداعمة ضوئياً باستخدام أجهزتهم الذكية أو تحميل الملفات؛ ليتم استخلاص البيانات والتحقق منها تلقائياً، وتعبئة طلبات تخليص البضائع، وإرسال الإشعارات إلى أصحاب العلاقة.

كما تشمل الحلول التثمين الذكي للبضائع من خلال مقارنة القيم المصرح بها بالبيانات مع الأسعار المرجعية العالمية والمحلية للتحقق من صحتها ومطابقتها، بما يضمن تحصيل أدق للإيرادات، والتحقق من رقم التسجيل الجمركي، عبر مراجعة صحة المستندات المقدمة وفرز طلبات التسجيل التي تتطلب المراجعة، مع إرسال تنبيهات تلقائية لمعالجتها، بالإضافة إلى التدقيق الجمركي ما بعد التخليص، والتي تشمل معالجة وتحليل المعاملات الجمركية الواردة بشكل فوري وذكي للكشف عن الاختلافات والتنبؤ بالاحتمالات المستقبلية، بما يعزز الامتثال الجمركي.

وأكد راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، أن إطلاق الحلول المبتكرة يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة ومتابعتها الحثيثة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع الأنظمة القابلة للتطبيق، ضمن الجهود المستمرة لتعزيز ريادة إمارة أبوظبي في اعتماد أحدث التقنيات المتقدمة على مستوى العمل الجمركي الحكومي.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير العمليات الجمركية ودعم جهود تحقيق التحول الرقمي الشامل، من خلال الاستفادة من أحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة وتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي، لرفع مستوى الإنتاجية والكفاءة والفاعلية في منظومة الخدمات الجمركية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات ورفع مستويات الأداء، ما يجعل من تجربة التجارة أكثر سهولة وسلاسة للشركات والمستوردين الأفراد.