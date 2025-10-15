طيران الإمارات تجدد شراكتها التاريخية مع نادي أيه سي ميلان

أعلنت طيران الإمارات عن تمديد شراكتها التاريخية مع نادي أيه سي ميلان الإيطالي، بما يعزز واحدة من أطول وأبرز الشراكات نجاحاً في عالم كرة القدم. وبموجب الاتفاقية الجديدة، تواصل طيران الإمارات شراكتها المتميزة مع النادي الإيطالي العريق كشريك رئيسي، والناقلة الجوية الرسمية، والشريك الرسمي لقمصان الفريق الأول للرجال.

وتتضمن الاتفاقية استمرار ظهور شعار طيران الإمارات المميز " Fly Better" على قمصان الفريق الأول لنادي أيه سي ميلان في جميع البطولات الكبرى، بما في ذلك الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا وبطولات الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم، إضافة إلى المباريات الودية الدولية. كما سيتّسع نطاق الشراكة ليشمل قمصان فرق أكاديمية النادي، في خطوة تهدف إلى دعم مسيرة التميّز الرياضي ورعاية جيل جديد من المواهب الكروية، من الناشئين وصولاً إلى أعلى المستويات العالمية.

وستستفيد طيران الإمارات من مجموعة واسعة من الحقوق، تشمل عرض شعارها عبر الشاشات الإعلانية الرقمية في الملاعب ومراكز التدريب خلال المباريات المقامة على أرض النادي، إلى جانب محتوى رقمي حصري، وتجارب تفاعلية للجماهير، وخدمات ضيافة مميزة. كما ستتضمن الشراكة الموسعة مبادرات مبتكرة للتواصل مع المشجعين حول العالم، من بينها تنظيم فعاليات جماهيرية لمتابعة المباريات في عدد من الوجهات الدولية المختارة.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: "نحن سعداء بتمديد شراكتنا مع نادي أيه سي ميلان العريق، حيث يستند هذا التعاون على قيم مشتركة والتزام متبادل بالتميّز، وأثمر عن تجارب لا تُنسى لملايين المشجعين حول العالم. وانطلاقاً من علاقتنا الراسخة بالسوق الإيطالي، تمثل هذه الاتفاقية الجديدة خطوة طبيعية نحو المستقبل، فيما نواصل ربط ميلانو ومدن إيطالية أخرى بالعالم عبر دبي، وتقريب جماهير الروسونيري المنتشرة في شبكتنا العالمية من ناديهم المفضل ولاعبيه".

وقال مايكل أوتيلي، المدير التجاري لنادي أيه سي ميلان: "يجسّد تجديد شراكتنا مع طيران الإمارات واحدة من أعرق وأجمل الشراكات في عالم كرة القدم، ودليلاً على رحلة مشتركة نتطلع من خلالها إلى المستقبل بطموح ورؤية واضحة. وستواصل طيران الإمارات دعمنا في ترسيخ ركائز النادي القوية، وربط أجيال جديدة من المشجعين حول العالم من خلال تجارب استثنائية تتجاوز حدود الملعب".

ويؤكد تمديد الشراكة مكانة طيران الإمارات الريادية في رعاية الرياضة العالمية، ويعزز موقع نادي أيه سي ميلان كأكثر نادٍ إيطالي يمتلك قاعدة جماهيرية عالمية واسعة. وستواصل العلامتان التجاريتان الرائدتان معاً تقديم تجارب لا مثيل لها لعشّاق كرة القدم داخل إيطاليا وخارجها، في شراكة تجمع بين عالم الطيران والرياضة بروح الابتكار والتميّز.

بدأت طيران الإمارات رعايتها لنادي أيه سي ميلان في سبتمبر (أيلول) 2007، قبل أن ترتقي في عام 2008 إلى مرتبة الشريك المؤسسي، ثم أصبحت الراعي الرسمي لقميص الفريق اعتباراً من موسم 2010/2011. وفي العام الماضي، وبمناسبة الذكرى الـ125 لتأسيس النادي، كشفت طيران الإمارات عن تصميم خاص لطائرة A380 يحمل ألوان النادي وشعاره الرسمي، في تجسيد رمزي لطبيعة هذه الشراكة الراسخة. كما افتتح نادي أيه سي ميلان حديثاً مكتبه الجديد في دبي ليكون مركزاً رئيسياً لتوسيع استراتيجيته التجارية والإعلامية في المنطقة.

وتؤكد طيران الإمارات من خلال التزامها المستمر بكرة القدم، حرصها على التواصل مع الجماهير حول العالم عبر رعاياتها المرموقة لأندية وبطولات كبرى. ويزيّن شعارها "Fly Better" قمصان عدد من أندية أوروبا البارزة مثل ريال مدريد وأرسنال وبنفيكا وأولمبيك ليون، كما توسعت مؤخراً في محفظة رعاياتها الكروية من خلال شراكة جديدة مع نادي بايرن ميونخ لتصبح الشريك البلاتيني للفريق الأول من موسم 2025/2026 حتى موسم 2031/2032. وتمتد علاقة طيران الإمارات بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لما يقارب عقداً من الزمن، حيث يُعرف رسمياً باسم كأس طيران الإمارات الاتحاد الإنجليزي، كما تواصل دعمها للدوري الإماراتي للمحترفين، ويظهر شعارها على أكمام وظهر قمصان تدريب نادي العين خلال موسم 2025/2026.