«جيتكس جلوبال» يشهد اتفاقيات لتعزيز الجاهزية الرقمية للمؤسسات المالية في الإمارات

شهد معرض «جيتكس جلوبال 2025» المقام حالياً في دبي العديد من اتفاقيات التعاون لتعزيز الجاهزية الرقمية للمؤسسات المالية في دولة الإمارات، وأعلن مصرف عجمان عن تعاونه مع شركة «أكسنتشر» لدعم المرحلة التالية من رحلته في التحول الرقمي، ويجسد هذا التعاون التزام المصرف بتعزيز قدراته التقنية، والارتقاء بتجربة عملائه من خلال تبني نهج قائم على الابتكار والتحليل القائم على البيانات، وتهدف هذه المبادرة إلى استكشاف وتنفيذ حلول رقمية مبتكرة، من شأنها تعزيز جاهزية المصرف الرقمية، ورفع كفاءته التشغيلية في ظل مشهد مالي سريع التطور.

وقد جرت مراسم توقيع الاتفاقية بين سالم الشامسي، رئيس العمليات في مصرف عجمان، ولوكا بيانكوني، رئيس خدمات القطاع المالي في شركة أكسنتشر لمنطقة الشرق الأوسط، بحضور عدد من كبار ممثلي المؤسستين على هامش معرض «جيتكس جلوبال 2025».

وقال سالم الشامسي، رئيس العمليات في مصرف عجمان: «يمثل هذا التعاون مع أكسنتشر محطة محورية في مسيرة التحول الرقمي لمصرف عجمان، ومن خلال الجمع بين الخبرات العالمية لشركة أكسنتشر وفهمنا العميق لاحتياجات السوق المحلية نرسخ التزامنا بتقديم تجارب مصرفية، ترتكز على السرعة والتميز والتخصص. كما نهدف إلى تطوير التكنولوجيا والكوادر البشرية والابتكار المتمحور حول العميل، بما يتماشى مع مبادئ الصيرفة الإسلامية، ويعزز جاهزيتنا لنمو مستدام ومستقبل واعد».

من جانبه صرح لوكا بيانكوني، رئيس خدمات القطاع المالي في أكسنتشر لمنطقة الشرق الأوسط: «تركز أكسنتشر على الدمج بين التكنولوجيا والإبداع البشري، لتحقيق نتائج ملموسة. لقد اعتمدنا على إطارنا لأداء الأعمال عالية الكفاءة، لتقييم نضج مصرف عجمان الرقمي، وتقديم توصيات مخصصة لتعزيز الهوية الرقمية للمصرف وتقوية مكونات الصيرفة للأفراد، ما يمكنه من المنافسة بجدارة مع المؤسسات الرائدة وشركات التكنولوجيا المالية الصاعدة».

ويواصل مصرف عجمان تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى تطوير بنيته التقنية، وتجديد خريطة طريقه الرقمية، بما يواكب تطلعاته للنمو المستدام، وقد تعاونت «أكسنتشر» بشكل وثيق مع فريق تقنية المعلومات في المصرف لتحديد أولويات التطوير، ووضع المخططات المستقبلية ونماذج التشغيل المثلى، وتقديم توصيات استراتيجية شاملة لتحديث النظام المصرفي الأساسي، وضمان جاهزيته للتشغيل الكامل.

وتمثل نتائج التحليل الشامل، الذي أجرته «أكسنتشر» الأساس لخريطة التحول الرقمي لمصرف عجمان، والتي تهدف إلى تعزيز مواءمة التكنولوجيا مع الاستراتيجية المستقبلية، وتحسين كفاءة العمليات التقنية، وترشيد التكاليف، والحد من المخاطر المرتبطة بعمليات التحول الجوهرية.

كما شمل التعاون إعداد استراتيجية رقمية شاملة وخريطة طريق تنفيذية تفصيلية، تم تطويرهما بعد مراجعة متكاملة للبنية الرقمية وتجربة المستخدم والهندسة التقنية، ونموذج التشغيل الرقمي، ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تسريع وتيرة تطوير الحلول الرقمية الحديثة، وبناء نواة مصرفية تركز على العميل ضمن بنية مرنة قابلة للتوسع، بما يعزز قدرة المصرف على دخول أسواق جديدة، وتوسيع قاعدة عملائه، ومواصلة الابتكار في القطاع المالي.