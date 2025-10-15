«خزنة» تطور مراكز بيانات فائقة القدرة في أبوظبي ودبي وعجمان

أعلنت «خزنة داتا سنترز» أنها تعمل حالياً على تطوير عدد من المشاريع الجديدة، بما في ذلك مراكز بيانات فائقة القدرة في أبوظبي ودبي وعجمان.

وإضافة إلى هذه التوسعة المخطط لها، تتولى «خزنة» أيضاً تنفيذ طبقة البنية التحتية لمشروع «ستارجيت الإمارات»، وهو تجمع بنية تحتية من الجيل التالي للذكاء الاصطناعي سيعمل ضمن حرم المجمع الإماراتي الأمريكي الجديد للذكاء الاصطناعي، بطاقة إجمالية تبلغ 5 جيجاواط في أبوظبي.

وأكدت الشركة خططها لتوسعة طاقتها التشغيلية بأكثر من جيجاواط خلال السنوات الخمس المقبلة، في خطوة تعزز مكانة الشركة الرائدة بصفتها الركيزة الوطنية للبنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات، خلال مرحلة مهمة على مسار توسعها العالمي المتسارع.

وقال حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة «خزنة داتا سنترز»: «أصبحت البنية التحتية الرقمية المتطورة المحفز الأهم للتحول الوطني، مع دخول العالم إلى عصر جديد تقوده اقتصادات الذكاء الاصطناعي.

ونفخر في «خزنة» بدورنا في وضع الأسس اللازمة للدول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، من خلال الجمع بين ريادتنا الإقليمية وطموحنا العالمي.

كما تعكس خارطة التوسع الجديدة إدراكنا لحجم هذه الفرصة وأهميتها».