"إيرباص إيه-320" تتفوّق على "بوينغ 737" لتصبح الطائرة الأكثر مبيعاً في العالم

أصبحت طائرة إيرباص إيه-320 التي دخلت الخدمة في العام 1988، الأكثر مبيعاً في العالم في سبتمبر، متفوّقة على طائرة بوينغ 737 ذات الممر الواحد والتي تمّ تسليم أول طائرة منها في العام 1968، وفق بيانات المجموعتين.

وأعلنت شركة صناعة الطائرات الأميركية الثلاثاء على موقعها الإلكتروني أنّها سلّمت 55 طائرة في سبتمبر، من بينها 40 طائرة من طراز 797 ماكس، وهي النسخة الأخيرة من عائلة 737.

وبذلك، يصل إجمالي عدد طائرات 737 التي تمّ تسليمها منذ إطلاقها إلى 12254 طائرة.

من جانبها، سلّمت شركة إيرباص الأوروبية بحلول نهاية سبتمبر، 12257 طائرة من طراز إيه-320، وفقا للأرقام التي تمّ الإعلان عنها في الثامن من أكتوبر.

وخضعت الطائرتان لتحديثات كثيرة منذ رحلاتهما الأولى، وخصوصاً على مستوى المحرّكات والمكوّنات لتقليل استهلاكها للوقود ومستوى الضوضاء.

غير أنّ عمليات تسليم طائرات بوينغ 737 توقّفت فجأة على مدى عشرين شهراً في جميع أنحاء العالم، وخصوصا في الصين، بعد مصرع 346 شخصا في تحطّم طائرتين من طراز 737 ماكس 8 في عامي 2018 و2019.

ومنذ مارس 2024، حدّدت هيئة الطيران المدني الفدرالية سقفا للإنتاج الحالي عند 38 طائرة شهرياً، وذلك بعد حادث على متن طائرة 737 ماكس 9 أسفر عن إصابات طفيفة.

وتخطّط إدارة بوينغ التي اتخذت إجراءات جذرية لتحسين نوعية الإنتاج، لطلب الإذن بزيادة الإنتاج إلى 42 طائرة شهريا بحلول نهاية العام، ثمّ أكثر من ذلك بحلول العام 2026.

من جانبها، عانت إيرباص من مشاكل في المحرّكات في السنوات الأخيرة. وفي نهاية يوليو، أفادت عن "مشاكل مستمرّة في إمداد المحرّك لبرنامج إيه-320".





