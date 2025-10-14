«سبيس 42» توسع خدمات الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية بشراكات خلال جيتكس



أكد علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي للخدمات الفضائية في «سبيس 42» أن منصة «إكواتيس» تجسد مستقبل الاتصال العالمي ضمن منظومة موحدة، تجمع بين الشبكات الأرضية والفضائية بانسجام تام، ومن المتوقع أن توحد «إكواتيس» بين الشبكات الفضائية والأرضية بالاعتماد على منصة متوافقة مع الإصدار 17+ من معايير مشروع شراكة الجيل الثالث 3GPP لشبكات غير أرضية، بحيث تكون قابلة للاستخدام عبر الهواتف الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء، وسوف تدعم المنصة أكثر من 100 ميغاهرتز من الطيف الترددي المنسق لخدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية، والمخصص في أكثر من 180 سوقاً، بما يضع الأساس لبنية اتصالات موثوقة على مستوى العالم، مع استهداف الإطلاق التجاري خلال ثلاث سنوات.

وقال الهاشمي، إنه من خلال شراكتنا مع «إي آند» بصفتها أول مشغل لشبكات الهاتف المحمول ينضم إلى المنصة، نخطو خطوة نوعية نحو تحقيق رؤية الاتصال الشامل، التي تتيح تغطية للمستخدمين والأجهزة في أي مكان على وجه الأرض. هذا التعاون يرسخ دور «سبيس 42» شركة عالمية رائدة في مجال الشبكات غير الأرضية، ويكرس مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً للاتصالات المستدامة من الجيل التالي.

ووقعت «سبيس 42» الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع حضور عالمي ملموس، مذكرة تفاهم مذكرة تفاهم مع «إي آند» الإمارات، وهي الذراع الرئيسية للاتصالات التابعة لمجموعة e& العالمية، لاستكشاف آفاق التعاون في مجال الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية (D2D)، وذلك خلال معرض «جيتكس جلوبال 2025».

وقال مسعود محمد شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات الإمارات»، ركيزة الاتصالات في مجموعة e&: «يعد الاتصال المباشر عبر شبكات الجيل الخامس غير الأرضية امتداداً طبيعياً لاستراتيجيتنا في تطوير الشبكات. ومن خلال التعاون مع سبيس 42 وفياسات في مشروع «إكواتيس» نعمل على اختبار الانتقال السلس بين شبكات الجيل الخامس الأرضية والأقمار الصناعية باستخدام الهواتف الذكية، وأجهزة إنترنت الأشياء التقليدية. وتركز جهودنا على ثلاثة محاور أساسية، وهي تجربة مستخدم متسقة، وأمن وموثوقية عالية، وكفاءة في استهلاك الطاقة، مع أداء يتناسب مع احتياجات الاستخدام الواقعية في الصحارى والجبال والبيئات البحرية. ويُكمل هذا المشروع خريطة طريقنا المبنية على معايير 3GPP لتطوير الشبكات، ويرسخ مكانة اتصالات من «إي أند» في تقديم حلول اتصال هجينة لعملائنا على نطاق واسع».

وتعمل «إكواتيس» كونها بنية تحتية مرنة، تعتمد نموذج مشاركة أبراج الاتصالات اللاسلكية، من خلال نموذج مشترك متعدد المستأجرين، يخفف من متطلبات الاستثمار الفردية، ويوفر في الوقت ذاته سعة فعالة، من حيث التكلفة لمختلف أطراف المنظومة. وتخدم هذه البنية ثلاثة قطاعات رئيسية من السوق عبر شبكة قابلة للتوسع وبنية تحتية متطورة تشمل: الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية (D2D)، وإنترنت الأشياء، وخدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية.

ومن خلال دمج هذه البنية التحتية القابلة للتوسع مع الانتشار العالمي لشركة «إي آند» وقاعدة عملائها الواسعة، تنتقل «إكواتيس» من المفهوم النظري إلى مرحلة التطبيق التجاري، محولة الاتصال الشامل إلى فرصة نمو مشتركة.

وترسخ هذه الشراكة خريطة طريق موحدة للخدمات والتقنيات بين «سبيس 42» و«إي آند»، بما يمهد الطريق أمام «إي آند»، لتتولى دور المشغل الرئيسي لشبكات الاتصالات المتنقلة ضمن خدمات «إكواتيس» للاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية، وتسعى الشركتان معاً إلى تقديم جيل جديد من الاتصال الهجين، الذي يدعم الاقتصادات الرقمية، ويعزز الابتكار المؤسسي، ويدفع مسيرة النمو الشامل.