«إكسباند نورث ستار» يسجل أكبر مشاركة برازيلية في تاريخ المعرض



تشهد فعاليات الدورة العاشرة من معرض «إكسباند نورث ستار 2025» أكبر مشاركة برازيلية في تاريخ الحدث منذ انطلاقته عام 2016، ما يجسد دور المعرض الحيوي في إتاحة فرص واعدة أمام الشركات البرازيلية الناشئة في مختلف قطاعات الاقتصاد الرقمي.

وشارك في فعاليات المعرض، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في منطقة دبي هاربر حتى 15 أكتوبر الجاري، أكثر من 50 شركة برازيلية ناشئة، ما يعكس مكانة دبي المتنامية مركزاً عالمياً للشركات الرقمية الناشئة، ووجهة مفضلة لتوسع الشراكات العابرة للحدود.

ويشكل «إكسباند نورث ستار» فرصة استثنائية، تتيح للمبتكرين البرازيليين الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدبي ومكانتها المتنامية مركزاً عالمياً للأعمال والتكنولوجيا، إذ توفر الإمارة بيئة مثالية للتوسع والنمو، وانطلاقة واعدة نحو الأسواق الدولية. وتحرص الشركات البرازيلية المشاركة في الحدث على استكشاف فرص استثمارية جديدة، وبناء شراكات استراتيجية مع نظرائها من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز حضورها العالمي، ويسرع من وتيرة نموها وتوسعها خارجياً.

وأشاد فيتور إليرو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «يوشوب»، وهي منصة مدفوعات ذكية تربط العلامات التجارية بالمبدعين حول العالم، بالانتشار العالمي الكبير، الذي يحظى به المعرض، حيث قال: «تعد مشاركتنا في المعرض فرصة استثنائية، فهو أهم ملتقى للمستثمرين، وهنا بلا شك يمكننا أن نجد مستثمراً يؤمن بأعمالنا ويدعم نموها. لقد أثبتت تقنياتنا نجاحها في البرازيل، ونحن بصدد التوسع حالياً في سوق الولايات المتحدة، ونتطلع إلى استكشاف المزيد من الأسواق العالمية. ويشكل المعرض فرصة استثنائية لبناء علاقات وشراكات تدعم طموحاتنا الكبيرة».

من جانبها تسعى «بروميت»، وهي شركة ناشئة متخصصة في التكنولوجيا الزراعية الصناعية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان الجودة في سلسلة إنتاج البروتين الحيواني، إلى استكشاف فرص الشراكة مع مستثمرين في المنطقة؛ وفي هذا الإطار قال أنجيلو بوليزيل نيتو، مؤسس الشركة: تعد منطقة الشرق الأوسط وآسيا من أبرز أسواق استهلاك اللحوم، ونحن نتطلع إلى التعاون مع شركاء وتجار وموزعين لتطبيق حلولنا الهادفة لتقييم جودة المنتج في المنشأ، ويتيح هذا الحدث بناء علاقات استراتيجية مع مؤسسات تتكامل مع رؤيتنا التقنية.

ويشكل «إكسباند نورث ستار» منصة مباشرة لشركات التكنولوجيا الصحية للتواصل مع المستثمرين والعملاء الإقليميين. وفي هذا الإطار، قال ليوناردو ميلو، الرئيس التنفيذي لشركة «دايجنكست»، الرائدة في مجال حلول ضغط البيانات التكيفي للقطاع الطبي: "تهدف مشاركتنا في هذا الحدث إلى عرض حلولنا وتقنياتنا المبتكرة في أسواق الشرق الأوسط وإقامة شراكات استراتيجية وعلاقات عمل جديدة ما يعكس فرص تعاون واعدة في المستقبل.