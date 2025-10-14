«دبي للطيران المدني» تستعرض مشروعين مبتكرين في جيتكس جلوبال 2025



تشارك هيئة دبي للطيران المدني في معرض جيتكس جلوبال 2025، الذي يقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي وينتهي الخميس 17 أكتوبر الجاري، حيث تستعرض أحدث مشاريعها الرقمية التي تعكس ريادتها في التحول الذكي وحرصها على تعزيز تجربة المتعاملين في قطاع الطيران.

وقال محمد عبدالله لنجاوي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني: «تمثّل مشاركتنا في معرض جيتكس جلوبال 2025 فرصة لتعزيز ريادتنا في الابتكار الرقمي ضمن قطاع الطيران المدني، حيث نواصل تطوير حلول ذكية تسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز الأمن والسلامة في أجواء دبي، بما يتماشى مع رؤية دبي في بناء حكومة رقمية استباقية ومتقدمة».

تجسّد مشاركة هيئة دبي للطيران المدني في المعرض التزامها بدعم رؤية دبي في بناء منظومة طيران مدني رقمية متكاملة وآمنة، تعتمد على الابتكار والتقنيات المتقدمة لخدمة المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين.

وخلال مشاركتها هذا العام، ستعرض الهيئة مشروعين مبتكرين على شاشتين رئيسيتين في جناحها ضمن منصة حكومة دبي الرقمية، أولهما الموقع الإلكتروني الجديد لهيئة دبي للطيران المدني وفق معايير «Government Website Unification» ويُعد الموقع الرسمي للهيئة (www.dcaa.gov.ae) البوابة الرقمية الشاملة لجميع المعنيين بقطاع الطيران في إمارة دبي، حيث تم تطويره بتصميمه الجديد ليتماشى مع متطلبات التوحيد الحكومي لمواقع الجهات الحكومية في دبي.

ويُبرز الموقع خصائص وخدمات متكاملة تشمل، تقديم طلبات التصاريح وشهادات عدم الممانعة إلكترونياً لمختلف أنشطة الطيران، ومتابعة الطلبات ومعاملات التسجيل والتصاريح عبر الإنترنت بسهولة، والاطلاع على أحدث القوانين واللوائح التنظيمية للطيران المدني، وتوفير تعليمات وإرشادات محدثة خاصة بأمن وسلامة الأجواء، والتكامل الذكي مع منصات حكومية أخرى مثل «استثمر في دبي» لتقديم تجربة رقمية موحدة وسلسة.

كما يتضمن الموقع نظام الموافقة الفورية للخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، الذي يتيح للمتعاملين الحصول على الموافقات فورياً دون تدخل بشري، مما يقلّص زمن إنجاز المعاملات من أيام إلى ثوانٍ، ويُسهم في رفع مستوى رضا المتعاملين، بما ينسجم مع أهداف دبي في بناء حكومة رقمية استباقية.

والمشروع الثاني هو نظام هيئة دبي للطيران المدني للرصد – (DMS) تعتبر منصة ذكية لإدارة ومتابعة وتشغيل جميع الأنشطة التابعة لقطاع الطيران.

وتعرض الهيئة النظام من خلال شاشة تفاعلية تتضمن عرضاً مباشراً للعمليات التشغيلية للطائرة بدون طيار وأجهزتها المساندة مثل أجهزة التتبع (Trackers)، والمراقبة التشغيلية للرافعات المستخدمة في المواقع الإنشائية، وتتبع تحركات البالونات الهوائية (Air Balloons)، والإشراف على أنشطة الألعاب النارية والليزر وغيرها من الأنشطة التي قد تؤثر على سلامة الأجواء.

ويُعد هذا النظام منصة متكاملة لإدارة وتنظيم الحركة الجوية للطائرات بدون طيار في أجواء دبي، بالإضافة إلى إدارة تصاريح المواد الخطرة وتعقبها عبر منصة ذكية تضمن الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن.

ويتيح النظام للمستخدمين الإمكانيات التالية، جدولة وإدارة رحلات الطائرات بدون طيار والحصول على الموافقات الفورية، وتتبع الطائرات والمواد الخطرة بشكل مباشر عبر النظام الإلكتروني أو التطبيق الذكي المدمج مع تقنيات DJI SDK وأجهزة التتبع المعتمدة لمواكبة أحدث التقنيات المستخدمة عالمياً، وتحليل البيانات التشغيلية ومتابعة الأداء التشغيلي في الإمارة للتحقق والتأكد من أعلى معايير الامتثال لضمان أمن وسلامة الأجواء، ورقمنة الأجواء والتأكد من جاهزية الإمارة لإطلاق منظومة التاكسي الجوي القادم.

يسهم نظام DMS في تعزيز التشغيل الآمن والفعال لأنشطة الطيران والمواد الخطرة، ويتماشى مع توجهات حكومة دبي نحو تعزيز الأمن الجوي والتحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية وقطاع الطيران.