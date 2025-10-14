الذكاء الاصطناعي يحلق بأرباح «سامسونغ» لأعلى مستوى في 3 سنوات

سجلت شركة «سامسونغ إلكترونيكس» أعلى أرباح فصلية لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدعومة بالارتفاع القوي في الطلب على شرائح الذاكرة، وسط تسارع وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي عالمياً.

أعلنت أكبر شركة في كوريا الجنوبية تحقيق ربح تشغيلي بقيمة 12.1 تريليون وون (8.5 مليارات دولار) في الربع المنقضي بنهاية سبتمبر، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 9.7 تريليونات وون، بحسب تقرير الأرباح الأولي الصادر الثلاثاء.

وارتفعت الإيرادات إلى 86 تريليون وون، وستنشر الشركة بياناتها المالية الكاملة، بما في ذلك صافي الدخل والتقسيمات القطاعية، في وقت لاحق من الشهر الجاري.

قد تعزز النتائج ثقة المستثمرين الذين يراهنون على متانة الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي وشرائح الذاكرة.

وقفز سهم «سامسونغ» بأكثر من 60% منذ مطلع يونيو، مدفوعاً بإشارات التعافي في قسم أشباه الموصلات المحوري لديها، والذي يشكل عادة ما بين 50% إلى 70% من أرباحها السنوية.

وتسعى «سامسونغ» إلى ترسيخ موقعها للاستفادة من الطفرة المتوقعة في الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة، وأحرزت تقدماً في شرائح الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM) الأحدث لديها، بعد حصولها على طلب من شركة «أدفانسد مايكرو ديفايسز» (AMD)، في حين تنتظر الموافقة النهائية على شرائح «HBM3E» من شركة «إنفيديا كورب».

خلال الشهر الجاري وقعت شركتا «سامسونغ» و«إس كيه هاينكس» اتفاقات لتوريد الشرائح إلى مشروع «ستارغيت» التابع لـ«أوبن إيه آي».

وتشير تقديراتهما إلى أن الطلب المتوقع يفوق بأكثر من ضعف الطاقة الإنتاجية العالمية الحالية لشرائح «HBM»، ما يبرز ضخامة المشروع وتسارع وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

هذا التطور إلى جانب ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة، دفع عشرات المحللين إلى رفع أهدافهم السعرية لأسهم «سامسونغ» أخيراً.

تأتي هذه الإنجازات بعد سنوات من التعثرات التنموية التي سمحت لـ«إس كيه هاينكس» بتصدر المشهد في قطاع الذكاء الاصطناعي المربح، وأكدت «سامسونغ» خلال مكالمة الأرباح الأخيرة في يوليو، أنها تتوقع «توسعاً ملموساً» في منتجات الذاكرة المتقدمة الخاصة بالخوادم خلال النصف الثاني من العام.