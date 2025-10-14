روبوتات تلعب كرة القدم في «جيتكس»

ملعب أخضر، مرمى، خطوط بيضاء، كرة قدم وثلاثة روبوتات صغيرة ترتدي قمصاناً رياضية، مشهد لفت أنظار الزوار الذين مروا بالقرب من جناح «أتش بي إي» في معرض جيتكس 2025، حيث تساءل كثيرون عن سبب لعب الروبوتات لكرة القدم. لكن المفاجأة كانت أن هذه الروبوتات المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، قادرة على التعرف على البيئة المحيطة بها وتحليلها لتحديد مواقعها المناسبة على أرض الملعب، باستخدام التقنية نفسها التي يعتمدها أحد أبرز مصنعي السيارات في العالم بعمليات التصنيع. وقد أظهر العرض التوضيحي لخط الإنتاج الذي تم بناؤه بالكامل باستخدام تقنيتي abat+ وHPE NonStop، رؤية واقعية لكيفية تطور قطاع التصنيع.

وأوضح مايكل لانغفيلد، رئيس قسم التكنولوجيا وتطوير الأعمال لدى أتش بي إي الإمارات وأفريقيا، أن ثمة عدداً متزايداً من الشركات المصنعة خصوصاً في قطاع السيارات، تتبنى نهجاً قائماً على البيانات لإرساء عمليات تصنيع سلسة ضمن بيئات إنتاجٍ أكثر تعقيداً، لافتاً إلى أن الأنظمة الذكية التي توفرها أتش بي إي و+abat، تفتح آفاقاً جديدة لتحسين العمليات والجودة، خفض التكاليف، وتعزيز مرونة الإنتاج من خلال التحكم الفعّال في خطوط الإنتاج. وأضاف: «توفر هذه الأنظمة بيئة عالية الأداء وقابلة للتوسع وموثوقة وآمنة تمكن الشركات من قيادة الابتكار، ليس من خلال تحسين المنتجات الحالية فحسب، بل من خلال ابتكار حلول جديدة وفعالة تلبي احتياجات عملاء المستقبل».

في الجناح الخاص بأتش بي إي، ستتمتعون بفرصة تشجيع الروبوتات التي تلعب كرة القدم واستكشاف القوة الهائلة لأسرع حاسوب فائق في العالم. ما ترونه أمامكم ليس مجرد عرض، بل نظرة إلى مستقبل الحوسبة عالية الأداء.