أمريكا وسوريا وتشيلي والإكوادور لأول مرة في «إكسباند نورث ستار»

استقبل معرض «إكسباند نورث ستار 2025»، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، مشاركات دولية هي الأكثر تنوعاً في تاريخه؛ حيث شهدت نسخة هذا العام أول مشاركة لأجنحة دول جديدة منها الولايات المتحدة الأمريكية، وسوريا، والإكوادور، وتشيلي. ويعكس انضمام هذه الدول تنامي جاذبية المعرض عالمياً باعتباره أحد أبرز ملتقيات الأعمال والابتكار، كما أنه يرسخ مكانة دبي وجهة محورية للشركات والابتكارات والاستثمارات الدولية.

وتستعرض الأجنحة الجديدة المشاركة في الحدث العديد من الابتكارات الجديدة، كما تضفي مزيداً من التنوع والرؤى السوقية الفريدة، إلى جانب المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبفضل النجاح الكبير الذي حققته دورات المعرض السابقة، يسجل الحدث هذا العام مشاركة أكثر من 100 دولة، ما يرسخ مكانته منصة مثلى للدول التي تتطلع إلى ربط منظومات المشاريع الناشئة لديها بأصحاب رأس المال، وفتح آفاق جديدة أمامها للتوسع في أسواق عالمية جديدة.

فرص جديدة وطموحات عالمية

وأكدت الشركات الناشئة من الدول التي تشارك لأول مرة في المعرض حرصها على الاستفادة من مكانة الحدث لتحقيق طموحاتها في التوسع العالمي، سيما وأن المعرض منصة انطلاق للعديد من الشركات، لاستكشاف أسواق جديدة وإرساء شراكات استراتيجية ساهمت في نموها وازدهارها.

وقال سيباستيان ويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة «أوكي تو شوب» (Ok to Shop) التشيلية، والمتخصصة بمساعدة المستهلكين الذين يعانون من قيود غذائية في العثور على المنتجات المناسبة: «نسعى من خلال زيارتنا الأولى لدولة الإمارات للتعرف على شركاء ومستثمرين جدد، وإيجاد موزعين مناسبين أو عملاء يمكنهم الاستفادة من خدماتنا، مع التركيز على البحث عن متاجر مهتمة بتطوير مواقعها الإلكترونية باستخدام تقنيتنا المتميزة».

من جهته، شدد خوسيه ساينز، مدير التكنولوجيا المالية والمدفوعات في شركة «موبيل فيندور» من الإكوادور، على الدور الاستراتيجي للمعرض في فتح آفاق التمويل ودعم التوسع الدولي لشركته؛ حيث قال: «يساعدنا الحدث على تحقيق هدفين رئيسيين: أولاً، ترسيخ حضور شركتنا في موقع جديد ومتميز مثل دبي؛ وثانياً، جذب المستثمرين لدعم نمو أعمالنا في أمريكا اللاتينية، كما نتطلع إلى بناء شراكات استثمارية ناجحة من خلال هذا الحدث».

منصة للمواهب والابتكار التقني

وأظهرت مشاركة الولايات المتحدة وسوريا الأهمية الاستراتيجية لمعرض «إكسباند نورث ستار» في ربط مراكز التكنولوجيا الرائدة بالمواهب الناشئة من مختلف أنحاء العالم، حيث أكد وين سانغ، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للعمليات في شركة «جينسبارك» الأمريكية المتخصصة بالذكاء الاصطناعي، والتي قدرت قيمتها أخيراً بـ 530 مليون دولار، أن سياسات دولة الإمارات المستقبلية كانت العامل الأساسي الذي دفع شركته للقدوم إلى الدولة. وقال: «بذلت الحكومة الإماراتية جهوداً كبيرة في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهذا ما دفعنا للمجيء إلى هنا. ندرس الآن إمكانية إنشاء مكتب لنا في دبي لتعزيز أعمالنا وتوسيع تعاوننا مع الجهات الحكومية والشركات المحلية في جميع أنحاء المنطقة».

وشكل الجناح السوري محطة لربط المواهب المحلية بالفرص العالمية، حيث أكد حسن دعبول، عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال الأمريكي – السوري، أهمية هذه المشاركة، قائلاً: «يشهد «إكسباند نورث ستار» هذا العام أول مشاركة لجناح سوري في تاريخه. ونسعى من خلال هذه الخطوة إلى فتح آفاق جديدة أمام الكفاءات السورية وربطها بالمستثمرين والشركات العالمية، بما يسهم في خلق فرص عمل واعدة وتشجيع الشركات الأجنبية على القدوم إلى سوريا واستكشاف الفرص الاستثمارية التي تزخر بها».