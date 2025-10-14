خليفة الشامسي: "إي آند " تدعم المستقبل الرقمي في جيتكس 2025

في أروقة معرض جيتكس العالمي للتقنية 2025، الذي يُعد أكبر حدث للتقنية والذكاء الاصطناعي في المنطقة، يبرز جناح مجموعة "إي آند" ليلفت أنظار الزوار والخبراء على حد سواء؛ حيث تكشف المجموعة من خلال جميع ركائز أعمالها عن أحدث الحلول والخدمات التي تجسِّد رؤيتها لمستقبل رقمي متكامل ومبتكر، عبر أكثر من 90 تقنية مستقبلية، تشمل الذكاء الاصطناعي السيادي، والأمن السيبراني، والمركبات الطائرة، والتاكسي الجوي الكهربائي، مما يجعل جناحها أكثر الأجنحة تفاعلًا وغنى بالتجارب الحية. وفي هذا الجناح، تتألق المساحات المخصصة لـ "إي آند لايف"، حيث تقدم مزيجًا يجمع بين الابتكار في تجربة العملاء والتوسع في الأسواق العالمية، بما يعزز مكانة المجموعة باعتبارها قوة تقنية واقتصادية ذات تأثير متنامٍ.

وخلال المعرض، التقينا بالسيد خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركتي "إي آند لايف" و"إي آند إنترناشونال"، وقدَّم لنا قراءة شاملة للتوجهات الجديدة التي تحملها المجموعة إلى زوار المعرض، مؤكدًا أن "إي آند" اليوم لم تَعُدْ مجرد مزوّد اتصالات؛ بل أصبحت منظومة استراتيجية متكاملة وشريكًا أساسيًّا في رسم معالم الحياة الرقمية للأفراد والمؤسسات والمجتمعات، محليًّا وعالميًّا. كما عرض رؤيته الشاملة للابتكارات والخدمات التي تعرضها الشركتان، والتي يُتوقع أن تسهم في بناء مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي والتجارب الإنسانية المخصصة والتوسع العالمي المدروس.

يؤكد الشامسي أن جناح "إي آند لايف" هذا العام لا يكتفي باستعراض أحدث الابتكارات التقنية، بل يقدِّم تصورًا متكاملًا للطريقة التي سيعيش بها الناس في عالم تتحول فيه التكنولوجيا إلى شريك يومي في حياتهم. ويقول الشامسي: «نرى أن المستقبل الرقمي ليس مجرد أدوات وخدمات، بل هو أسلوب حياة شامل يعكس احتياجات كل فرد ومجتمع. وتشكِّل "e& money" محورًا أساسيًّا في هذه الرؤية؛ حيث تجاوزت كونها تطبيقًا للتحويلات والدفع، لتصبح منصة مالية رقمية متكاملة تشمل الادِّخار بالذهب والقروض الصغيرة وإدارة الرواتب».

وتابع بقوله: «نفخر في "e& money" بمساهمتنا في تحقيق رؤية قيادة دولة الإمارات لتعزيز الشمول المالي، وضمان تمكين جميع الأفراد من الوصول إلى خدمات مالية آمنة ومبتكرة، سواء كانوا من المتعاملين مع البنوك أو غير المتعاملين معها. وتُجسّد مبادراتنا، من الحصول الفوري على رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) والبطاقات الافتراضية ووصولاً إلى حلول تحويل الرواتب والتحويلات عبر الحدود، الأهداف الجوهرية للمرسوم بقانون اتحادي الصادر حديثاً بشأن تنظيم المؤسسات المالية. وبصفتنا جهة مرخصة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فإننا نواصل التزامنا الكامل بدعم أجندة التحول المالي للدولة، وتمكين مختلف شرائح المجتمع من خلال حلول ذكية وشاملة مدعومة بالتحول الرقمي.»

الهوية الرقمية بالذكاء الاصطناعي.. نحو مجتمع أكثر أمانًا

من بين التجارب الأكثر جذباً للزوار في جناح "إي آند لايف" تجربة الهوية الرقمية بالذكاء الاصطناعي، التي تمكِّن الزوار من إنشاء هُوِيَّة رقمية شخصية عند التقاطهم صورة عبر الجهاز. هذه الخطوة تُعَدُّ انعكاسًا لمستقبلٍ تصبح الهوية الرقمية فيه مفتاحًا للوصول إلى الخدمات الحكومية والتجارية والصحية والتعليمية.

ويوضح الشامسي قائلًا: «نستعرض في معرض جيتكس نموذجًا عمليًّا يوضح كيف أن الهوية الرقمية ركيزةٌ أساسية في بناء اقتصاد رقمي متكامل، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يجعل هذه الهوية أكثر أمانًا وسلاسة وفاعلية. فنحن نضع اللبنة الأولى لعصر جديد من الأمن الرقمي، ونفسح الطريق أمام الحصول على خدمات أكثر كفاءة وأمانًا في قطاعات التعليم والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والخدمات الحكومية».

"كريم".. من منصة نقل وتوصيل إلى مساعد ذكي للأعمال والحياة

تقدِّم "كريم" نموذجًا آخر لهذا التحوّل؛ إذ انتقلت من كونها منصة للنقل وتوصيل الطلبات إلى شريك تقني يعتمد على الذكاء الاصطناعي. يشاهد الزوار في الجناح حلول الأَتْمَتَة والرؤى المبنية على البيانات، إلى جانب بعض التجارب المستقبلية التي تُظهر كيف يمكن لمنصة مثل "كريم" أن تتنبأ باحتياجات العملاء. فالمنصة اليوم ليست وسيلة تنقل فقط؛ بل أصبحت مختبرًا حيًّا لابتكارات الذكاء الاصطناعي، سواء في خدمة الأفراد أو في دعم الشركات والمؤسسات. وهذا يعكس فلسفة المجموعة في تحويل كل ركيزة من ركائزها إلى محرك للابتكار.

الهولوجرام لإعادة تعريف تجربة الزوار

يقدِّم بنك "ويو" ضمن الجناح تجربة مبتكرة ومستقبلية، وهي الأنبوب الهولوجرافي التفاعلي المصغَّر، الذي يتفاعل مع الزوّار من خلال شاشة كبيرة لعرض المنتجات الحالية والمستقبلية، ويحوِّلها إلى تجربة هولوجرافية غامرة وتفاعلية. من خلال هذه التقنية، يستطيع الزوار مشاهدة مقاطع فيديو مبتكرة على شاشات ضخمة، تستعرض منتجات البنك الحالية والمستقبلية بطريقة تدمج الواقع بالخيال.

ويعلق الشامسي على هذه التقنية قائلًا: «هذا النوع من الابتكارات لا يقتصر على الجانب البصري فقط؛ بل يفتح آفاقًا جديدة للتفاعل مع الخدمات المالية، ويُعَدُّ من أبرز التجارب الغامرة في المعرض. فنحن نعرض المستقبل بطريقة تجعل العميل يعيش التجربة قبل أن يستخدم المنتج، ويدمج بين الواقع والخيال لتقديم عروض المنتجات بطريقة غير مسبوقة. وتقنية الهولوجرام هنا ليست وسيلة عرض؛ بل وسيلة إقناع تفاعلية تُظهر للعميل الفائدةَ المتوقعة من الخدمة، وتضع "إي آند" في مكانة ريادية بالنسبة لاستخدام التكنولوجيا الغامرة كأداة للتسويق والتواصل».

ستارز بلاي.. تحول الترفيه إلى تجربة شخصية

من الابتكارات اللافتة في جناح "إي آند لايف" كان المساعد الصوتي المدمج المدعوم بالذكاء الاصطناعي من منصة "ستارز بلاي"، والذي يُتيح للمستخدمين التنقل بين مكتبات المحتوى الكبيرة عن طريق الأوامر الصوتية فقط، مع إمكانية التعرف على أعمال جديدة وإدارة الاشتراكات وحل المشكلات التقنية بشكل فوري، وباللغتين العربية والإنجليزية، مما يعزِّز التفاعل وسهولة الاستخدام.

ويوضح الشامسي: «الترفيه الرقمي لم يَعُدْ مجرد مشاهدة المحتوى فحسب، بل أصبح رحلة شخصية يقودها الذكاء الاصطناعي؛ إذ نقدِّم عبر خدمة المساعد الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي تجربة أكثر سهولة وتفاعلًا للمستخدمين، تعكس فهمنا لاحتياجاتهم الفعلية، وتجعلهم يستمتعون بالمحتوى بطرق لم تكن ممكنة من قبل».

تقدِّم المنصةُ أيضًا عبر خدمة "ستارز أون بزنس" "روبوت" تفاعليًّا لخدمات الكونسيرج في الفنادق، وهو جهاز روبوت للمحادثات مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتمُّ وضعه داخل غرف الفنادق، ويقدِّم مساعدة فورية وشخصية للنزلاء تشمل الخدمات الفندقية والتوصيات والحجوزات، والذي يُعَدُّ من أوائل التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في قطاع الضيافة. وستعزز هذه الخدمة من مستويات رضا الضيوف، وتؤكد حرص الشركة على دخول قطاعات أعمال جديدة كالضيافة، وتزويدها بالحلول الذكية التي تتناسب مع طبيعتها.

دمج المشاعر مع التقنية

يقدم جناح "إي آند لايف" أيضًا تجربة مستقبلية فريدة؛ حيث تقوم كبسولة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي بتحليل المشاعر من خلال المؤثرات البصرية والصوتية لتقديم محتوى مخصص من منصة "ستارزبلاي"، مع إمكانية الوصول إلى التوصيات عبر رمز الاستجابة السريعة في التطبيق الشامل لـ "إي آند لايف". وعن هذه التقنية، يقول الشامسي: «تجسد هذه التجربة تطور الذكاء الاصطناعي ليصبح أكثر إنسانية، حيث يتحول من أداة تقنية إلى شريك يفهم مشاعر العملاء ويوفِّر لهم تجربة مخصصة وتفاعلًا غير مسبوق».

تشكل مشاركة "إي آند لايف" في معرض جيتكس 2025 محطةً فارقةً تؤكد التزام المجموعة بريادة المستقبل الرقمي؛ حيث تمزج بين التقنية والإبداع لتصميم تجارب تُلبي احتياجات الإنسان وتَفُوق توقعاته. ومن خلال هذه الرؤية المتكاملة التي تجمع الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية والشراكات العالمية، تمضي "إي آند" بثبات نحو ترسيخ مكانتها بصفتها مجموعة تكنولوجية عالمية تقود التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر شمولًا واستدامة، وتجعل من التكنولوجيا جسرًا نحو حياة أكثر تواصلًا وذكاءً وإنسانية.