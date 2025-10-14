«تبريد» تنجز أكبر صفقتين في تاريخها بـ 5.28 مليارات درهم

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، عن إنجاز صفقتين تحويليتين، تمثلان نقطة تحول مهمة في مسيرة الشركة، وتعززان نموذج أعمالها القائم على الامتيازات طويلة الأجل، بما يضمن نمواً مستداماً ورؤية مالية أكثر وضوحاً على المدى الطويل.

استكملت «تبريد»، بالشراكة مع شركة الاستثمار في البنى التحتية العالمية «سي في سي دي آي أف»، عملية الاستحواذ على شركة «بال كولينج القابضة» من مجموعة «ملتيبلاي»، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. وخلال الأسابيع الأربعة الماضية، استكملت «تبريد» أيضاً اتفاقية الامتياز مع دبي القابضة للاستثمارات لتوفير خدمات تبريد المناطق لمشروع «نخلة جبل علي»، أحد أهم المشاريع التطويرية البارزة في إمارة دبي.

وتعد هاتان الصفقتان بقيمة 5.28 مليارات درهم إنجازاً مهماً في استراتيجية «تبريد» للنمو والتوسع، حيث تسهمان في تعزيز القدرة التشغيلية، وتوسيع محفظة الامتيازات طويلة الأجل، وتحقيق تدفقات مالية مستقرة ومستدامة.

تقدر قيمة الاستحواذ (قيمة حقوق الملكية) على «بال كولينج» بمبلغ 3.78 مليارات درهم، ومن المتوقع أن يضيف إمكانات نمو كبيرة تصل إلى 600.000 طن تبريد من القدرة، من خلال ثمانية امتيازات حصرية تقع في جزيرة أبوظبي الرئيسية وجزيرة الريم، التي أصبحت الآن جزءاً من المنطقة الحرة لسوق أبوظبي العالمي (ADGM). وتجدر الإشارة إلى أن المحفظة التي تم الاستحواذ عليها تشمل خمس محطات تبريد قيد الخدمة حالياً، إلى جانب محطة قيد الإنشاء وثلاث محطات في مراحل التخطيط المتقدمة.

وبذلك، ترتفع مباشرة القدرة المتصلة الإجمالية لـ «تبريد» بنسبة 13% لتصل إلى 1.51 مليون طن تبريد مستدام، فيما تضاف إلى محفظتها عقود امتياز طويلة الأمد - بمتوسط مدته 25 عاماً - مع مطورين بارزين مثل الدار العقارية ومدن وإمكان.

وفي السياق نفسه، استكملت «تبريد» اتفاقية الامتياز طويلة الأمد مع شركة دبي القابضة للاستثمارات، لتوفير خدمات تبريد المناطق الحصرية لمشروع نخلة جبل علي. وسيتم تنفيذ الاتفاقية التي تبلغ قيمتها 1.5 مليار درهم على مراحل من خلال شركة مشتركة تمتلك فيها «تبريد» حصة 51%، بينما تمتلك دبي القابضة للاستثمارات 49%، ومن المتوقع أن توفر شبكة التبريد ضمن الاتفاقية قدرة تبريد تبلغ 250.000 طن تبريد مستدام.