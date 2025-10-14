ثاني الزيودي: دعم شركات التكنولوجيا المحلية ركيزة في استراتيجية الإمارات

أعلنت «AIREV»، الشركة الإماراتية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتي تعيد تعريف مستقبل الذكاء الاصطناعي من خلال نظام تشغيل مستقل، عن شراكة استراتيجية مع «إنتل»، الشركة العالمية الرائدة في ابتكار أشباه الموصلات، بهدف توفير حلول الذكاء الاصطناعي الوكيل لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

ومع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، يصبح اختيار الأجهزة المناسبة لأحمال عمل محددة للذكاء الاصطناعي أمراً بالغ الأهمية لتحقيق الأداء الأمثل وتعزيز الكفاءة في التكلفة. وتأتي مذكرة التفاهم لتضع أساساً متيناً لتحسين أداء منصة OnDemand التابعة لشركة AIREV على مجموعة إنتل من معالجات Xeon ومسرعات Gaudi للذكاء الاصطناعي.

ومن خلال هذا التعاون، ستقدم إنتل وAIREV مجموعة شاملة من حلول الذكاء الاصطناعي، بدءاً من الاستدلال الحساس للزمن على نطاق صغير، وصولاً إلى التدريب واسع النطاق للنماذج اللغوية المتقدمة، ما يمكن المؤسسات والجهات الحكومية من استخدام حلول ذكاء اصطناعي قابلة للتطوير وآمنة وعالية الأداء، ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها المتنوعة.

وفي إطار تعاونهما، ستنفذ إنتل وAIREV معاً استراتيجية شاملة لطرح المنتجات في السوق تهدف إلى تسريع اعتماد وابتكار الذكاء الاصطناعي في المؤسسات. وسيركز التعاون على تحسين حل OnDemand من AIREV والتحقق منه على منصتي Intel Xeon وGaudi، ما يوفر حلول ذكاء اصطناعي عالية الأداء وفعالة من حيث التكلفة وجاهزة للمستقبل. كما ستعمل الشركتان على تعزيز التفاعل الاستراتيجي مع العملاء من خلال البيع والتسويق المشتركين والمبادرات العملية مثل العروض التوضيحية والمشاريع التجريبية وورش العمل. بالإضافة إلى ذلك، سوف تستفيد إنتل وAIREV من منظومة شركاء إنتل لتطوير حلول ذكاء اصطناعي مبتكرة داخلية وسحابية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المؤسسات المتنوعة.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «يعد دعم شركات التكنولوجيا المحلية ركيزة أساسية لاستراتيجية دولة الإمارات والتزامها ببناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. كما تعد AIREV، التي انضمت إلى السوق الإماراتية عبر مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من أبرز الشركات الواعدة في مجالها، حيث تمكن منصتها OnDemand الشركات في جميع أنحاء المنطقة من الاستفادة من القوة التحويلية للتكنولوجيا المتقدمة. وستدعم هذه الشراكة الجديدة مع إنتل عروضها بأفضل الأجهزة في فئتها، وستسرع نموها ونمو محفظة عملائها المتنامية».

من جانبه، قال محمد خالد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AIREV: «تمكننا الشراكة مع إنتل من تسريع رؤيتنا في تقديم ذكاء اصطناعي على مستوى المؤسسات على نطاق واسع. ومن خلال تحسين منصة OnDemand على معالجات Gaudi وXeon، ومواءمتها مع منظومة إنتل في الولايات المتحدة والعالم، نحن نرسي أساساً قوياً للابتكار المشترك والتأثير في السوق».

وعلق ديرموت جيه. هارجادن، نائب رئيس مجموعة المبيعات والتسويق والمدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة إنتل، قائلاً: «نفخر بالتعاون مع AIREV، الشركة الإماراتية الطموحة في مجال ابتكارات الذكاء الاصطناعي، لإتاحة إمكانيات جديدة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي الوكيل. ومن خلال الجمع بين ريادة إنتل في مجال الحوسبة ومنصة OnDemand المبتكرة من AIREV، فإننا نمكن الشركات والحكومات من تسخير كامل إمكانات الذكاء الاصطناعي بأداء ومرونة وتكلفة إجمالية للملكية أفضل».