بولبانورتي .. علامة الأساي البرازيلية الرائدة في المبيعات تنطلق في الشرق الأوسط

تستعد علامة الأساي البرازيلية الرائدة، بولبانورتي ، لخطف الأضواء في الشرق الأوسط مع إطلاقها في دولة الإمارات العربية المتحدة. تأسست العلامة عام 1995 في جابورا بالبرازيل، وتشتهر بمنتجها المميز من الأساي ، بالإضافة إلى لب الفواكه المجمدة والمثلجات الكريمية. امتدت سمعة بولبانورتي في الجودة إلى ما هو أبعد من البرازيل، حيث كسبت ثقة العملاء في جميع أنحاء الأمريكتين وأوروبا وآسيا. والآن، صناعة القهوة والمقاهي المزدهرة في الإمارات جاهزة للترحيب بهذه العلامة الشهيرة.

بدأت قصة بولبانورتي كعمل عائلي صغير يخدم المجتمعات المحلية. على مر السنين، توسعت بسرعة، واستثمرت في الابتكار والمنشآت الحديثة، بما في ذلك مصنع جديد بمساحة 20 ألف متر مربع في بينيفيديس عام 2021. ساهم تقديم منتجها الكريمي اللذيذ من الأساي عام 2015 في ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في السوق. والآن، في عام 2025، وصلت العلامة إلى شواطئ الإمارات، لتفتتح فصلًا جديدًا يعكس جودة الأساي الأصيلة في المنطقة.

تمتلك مصانع بولبانورتي في بينيفيديس وجابورا قدرة إنتاجية مجتمعة تصل إلى 160 طنًا من الأساي يوميًا. ونتيجة لذلك، أصبحت بولبانورتي أكبر منتج للأساي في البرازيل منذ سنوات. كما تتواجد العلامة في أكثر من 20 دولة، بما في ذلك أوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة. ما يميز بولبانورتي هو التزامها الثابت بالجودة. على عكس العديد من المنتجات التي تعتمد على أسواق مفتوحة مجزأة بمصادر غير متسقة وانقطاعات في سلسلة التبريد، تتحكم بولبانورتي بكل خطوة في عمليتها. من الحصاد الدقيق في غابات الأمازون إلى التجميد العميق السريع في منشآتها في جابورا وبينيفيديس، تضمن الشركة النضارة، النكهة، والسلامة الغذائية في كل دفعة، مع إمكانية التتبع الكامل حتى المزارع. بفضل احتوائها على واحد من أعلى معدلات الفاكهة في الصناعة، يقدم أساي بولبانورتي تجربة أصيلة متميزة: أخف ملمسًا، وأنقى طعمًا، ومعيارًا للتميز في سوق الشرق الأوسط.

لماذا الشرق الأوسط؟

تشكل دول مجلس التعاون الخليجي مركزًا للابتكار في الطهي والتنوع الثقافي. مع استمتاع السكان والسياح بمحلات القهوة المختصة ومحلات العصائر يوميًا، فإن السوق مثالي للأغذية الفائقة مثل الأساي. تناول الطعام الصحي لم يعد مجرد اتجاه، بل أصبح أسلوب حياة. سواء أكان مخفوقًا بعد التمرين، أو وجبة إفطار متأخرة في عطلة نهاية الأسبوع، أو زيارة سريعة لمقهى، أصبح الأساي خيارًا مفضلاً، يحظى بحب السكان المحليين والوافدين على حد سواء. منتجات بولبانورتي النباتية والمعتمدة (حلال) مصممة لتلبية احتياجات هذا الجمهور المتنوع.

"تضم العديد من المقاهي الآن الأساي ضمن قوائمها لأنه طعام فائق يحظى بشعبية كبيرة بين المهتمين بالصحة"، تقول كيا بارانغو ، خبيرة القهوة والبطلة: "إنه مثالي لتحضير المخفوقات وأطباق الأساي، مما يجعله خيارًا رائعًا لمن يحبون تجربة وصفات متنوعة مثلي. كما أنه منعش للغاية، وهو خيار مثالي للطقس الدافئ في الإمارات".

"لقد أصبح الأساي طقسًا نابضًا بالحياة يعكس الحياة الحديثة"، يوضح سعيد البلوشي ، مؤسس محمصة الماتادور ومقهى لاما. "ملعقة من الطاقة الاستوائية في كل طبق تعبر عن حب المنطقة للعافية، الألوان، والحيوية". إنها فاكهة فائقة تتناغم تمامًا مع أسلوب حياتنا: طازجة، عالمية، ومتطلعة إلى المستقبل. من الصباحات المزدحمة في دبي إلى فترات ما بعد الظهر الهادئة في مقاهي أبوظبي، يجسد الأساي كيف تجتمع الصحة والمتعة في ملعقة نابضة بالحياة".

ما وراء الطبق

تتميز منتجات بولبانورتي بتعدد استخداماتها، حيث يمكن استخدامها في الحلويات والمشروبات. وستعتمد المقاهي في دول مجلس التعاون الخليجي الأساي بشكل رئيسي في تحضير الأطباق والمخفوقات، سواء المخلوطة أو المقدمة مع الفواكه، زبدة الفول السوداني، وإضافات أخرى. هذه المرونة تجعل بولبانورتي شريكًا مثاليًا لأصحاب المقاهي والمستهلكين في المنازل الراغبين في الابتكار وصنع تجارب فريدة.

"بالنسبة لي، يُعد الأساي دائمًا البديل الصحي عندما لا أرغب في تناول وجبة إفطار ثقيلة أو أسعى لتجنب المعجنات"، تقول وقار الحمادي ، بطلة الإمارات في الإيروبريس 2022 ومؤسسة محمصة ريلام. "أستمتع به إما كطبق أو كمخفوق. ما يميزه هو احتواؤه على مضادات الأكسدة، الألياف، والدهون الصحية، مما يجعله وجبة مثالية قبل التمرين". "يمنحني الطاقة دون الشعور بالثقل، بينما يضيف خليط الفواكه والمكسرات تنوعًا ويحافظ على التوازن. إنه خيار خفيف، منعش، ومغذٍ في آن واحد".

وعد بولبانورتي

من غابات الأمازون المطيرة إلى دبي، مهمتنا هي تقديم النكهات الأصيلة والخيارات الصحية لكل طاولة، يقول متحدث باسم بولبانورتي. "ثقافة المقاهي في الإمارات نابضة بالحياة، ونحن متحمسون لأن نكون جزءًا منها"." قريبًا جدًا، ستتوفر منتجات بولبانورتي في مواقع التجزئة الرائدة في الإمارات أيضًا".

بولبانورتي، إحدى شركات مجموعة زيبوني، تمتلك مصنعين في جابورا بولاية بارانا وبينيفيديس بولاية بارا، وتبيع أكثر من 130 منتجًا في حوالي 40 ألف نقطة بيع في البرازيل عبر شبكة تضم أكثر من 80 موزعًا، مما يعزز ريادتها الوطنية.