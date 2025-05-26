غرفة الشارقة تكرّمرعاة وشركاء معرض «إيكرس 2025»

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حفلاً لتكريم الرعاة والشركاء الاستراتيجيين لمعرض الشارقة العقاري – «إيكرس 2025»، الذي عقد تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير2025، وبتنظيم من غرفة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة، وذلك تقديراً لجهودهم ومساهمتهم الفاعلة في تعزيز نجاحات الحدث، الذي شهد في دورته الماضية مشاركات قياسية هي الأضخم في تاريخه بأكثر من 110 عارضين.

وأكد عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن النجاح الكبير الذي حققه معرض الشارقة العقاري «إيكرس 2025» جاء تتويجاً لجهود جماعية وتعاون مثمر بين مختلف الشركاء والداعمين، متوجهاً بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، لرعاية سموه الكريمة للمعرض.

والتي شكلت الركيزة الأساسية لنجاح الحدث وترسيخ مكانته كإحدى أهم فعاليات القطاع العقاري بالدولة والمنطقة. وأشار إلى أن المعرض نجح في تحقيق العديد من الإنجازات في دورته لعام 2025 من أبرزها تحقيق صفقات تجاوزت 4.3 مليارات درهم، بنمو 207 % مقارنة بالدورة السابقة.