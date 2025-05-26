بحث فرص التعاون مع قادة مجتمع الأعمال في ألمانيا وأوروبا

التقت معالي علياء المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، عدداً من ممثلي وقادة مجتمع الأعمال والتكنولوجيا في ألمانيا وأوروبا، لبحث سبل تعزيز الشراكة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.

جاء ذلك في إطار زيارتها على رأس وفد رسمي وتجاري إلى ألمانيا للمشاركة في معرض «جيتكس أوروبا 2025»، الذي انطلق في العاصمة الألمانية برلين، ولاستكشاف فرص التعاون الاقتصادي بين الجانبين، ولا سيما في الاتجاهات الحديثة في سياسات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المتقدمة في مجال ريادة الأعمال. وأكدت معالي علياء المزروعي أن الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة.

حرصت على تطوير منظومة متقدمة لريادة الأعمال من خلال مبادرات وطنية رائدة تمثلت في إطلاق منظومة متكاملة، لتطوير وتشجيع بيئة المشاريع الريادية في الدولة باستراتيجيات شاملة تستهدف تعزيز تنافسية الإمارات في هذا المجال ضمن مختلف المحاور التي تشمل تطوير السياسات والتشريعات، والبنية التحتية، وتعزيز سهولة الأعمال، وتقديم الدعم والحوافز، وتحفيز الشراكات الداعمة.

وأشارت إلى أن مجتمعي الأعمال الإماراتي والألماني يتمتعان بفرص مستقبلية واعدة للشراكة والتعاون، بما يسهم في دعم الشركات الناشئة في البلدين، وتمكينها من التوسع نحو أسواق جديدة، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد التي تشمل التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الأخضر.

الذكاء الاصطناعي

وشاركت معالي علياء المزروعي في جلسة نقاشية وزارية أقيمت تحت عنوان «بناء جسور الابتكار: الحوار الوزاري حول تقاطع الذكاء الاصطناعي والسياسات والنمو الاقتصادي العالمي»، بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين من الدول الأوروبية وهم، ديلينا إبراهيماج، وزيرة دولة لريادة الأعمال ومناخ الأعمال في ألبانيا.

ويان كافاليريك، نائب وزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك؛ وإيراكلي ناداريشفيلي، نائب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جمهورية جورجيا، حيث ناقش المشاركون التوجهات العالمية لتوظيف ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم النمو الاقتصادي الشامل وتعزيز التحول الرقمي المستدام.

وخلال مداخلتها، استعرضت معالي علياء المزروعي تجربة دولة الإمارات في استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن إطار السياسات الوطنية الهادفة إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

وأكدت معاليها أن الدولة تبنّت نهجاً متكاملاً لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير بيئة ريادة الأعمال، من خلال تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتحديث منظومة الاقتصاد الوطني لتتضمن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توفير برامج تدريبية متخصصة وتنمية قدرات الكفاءات الوطنية.

بما يضمن شمولية التنمية ومشاركة فعالة من الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في رسم ملامح اقتصاد المستقبل. وأكدت أن الإمارات توازن بين تسريع التحول الرقمي وتعزيز الشمولية الاقتصادية، من خلال توفير أدوات الذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة، واعتماد سياسات تنظيمية محفزة، ومبادرات تمويل مرنة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة المزيد من فرص النمو والابتكار.

كما شاركت معالي علياء المزروعي في اجتماع طاولة مستديرة جمعت 12 شركة صغيرة ومتوسطة من الإمارات وألمانيا، حيث بحث المشاركون آفاق التعاون في المجالات التقنية والتكنولوجية ذات الاهتمام المشترك، حيث سلطت معاليها الضوء على أهمية التوسع في الشراكات الاستراتيجية بين الشركات الناشئة في البلدين لدعم الابتكار في القطاعات المستقبلية، وتوسيع أسواق المشاريع الإماراتية في أوروبا.

وأكدت خلال الاجتماع أن قوة منظومة ريادة الأعمال الإماراتية تتمثل في التمكين الفعلي للشركات، مشيرة إلى أن استثمار العلاقات مع الشركاء الأوروبيين يمثل ركيزة أساسية في سياسة الدولة للتوسع الاستراتيجي في الاقتصاد المعرفي.

حيث تهدف المنظومة إلى زيادة فرص نجاح رواد الأعمال من 30 % إلى 50 % بحلول العقد المقبل. وأطلعت معاليها مجتمع الأعمال الألماني على أبرز الممكنات الاستراتيجية والفرص النوعية التي توفرها دولة الإمارات في مجال ريادة الأعمال وقطاعات الاقتصاد الجديد.

مشيرة إلى أن الدولة نجحت في تطوير بيئة استثمارية جاذبية وتنافسية على مستوى العالم، من خلال بنية تحتية رقمية متقدمة تغطي مختلف القطاعات، وتشريعات مرنة تواكب تسارع الابتكار، ومحفزات اقتصادية من أبرزها التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100 %، إلى جانب إعفاءات ضريبية، وحلول تمويلية مبتكرة. و

تتميز دولة الإمارات بمنظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة، تشمل مناطق حرة متخصصة، وحاضنات ومسرّعات أعمال عالمية المستوى، وبرامج وطنية مثل منظومة «ريادة» و«100 شركة من المستقبل»، ما يسهم بشكل مباشر في تمكين رواد الأعمال وتحويل أفكارهم إلى مشاريع مستدامة، وتعزز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية الشاملة، بما يتماشى مع مستهدفات «نحن الإمارات 2031».

مجمع

وزارت معالي علياء المزروعي مجمع Merantix للذكاء الاصطناعي في برلين، حيث أكدت أن الإمارات حريصة على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يُسهم في تبادل الخبرات واستكشاف آفاق تعاون مستقبلي يُعزز من تنافسية دولة الإمارات،.

ويُدعم جهودها في تطوير حلول تكنولوجية متقدمة تخدم الاقتصاد الرقمي الوطني، وتُرسخ مكانة الدولة كمركز للابتكار وريادة الأعمال. ويُعد المجمع أول استوديو استثماري من نوعه في العالم يدمج بين البحث العلمي والتمويل المبكر، وبناء مجتمعات ابتكار متخصصة في مجالات الرعاية الصحية والتنقل الذكي والخدمات المالية.