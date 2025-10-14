لجنة تطوير المالية الإسلامية وصناعة الحلال تبحث تنفيذ استراتيجية 2025 - 2026

ترأس معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، الاجتماع الأول للجنة تطوير المالية الإسلامية وصناعة الحلال، والتي أُنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 2025.

وتم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد نظام عمل اللجنة، وآليات تنفيذ مهامها، وخطط تنفيذ الاستراتيجية لعامي 2026-2025، بالإضافة إلى استعراض المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في المالية الإسلامية وصناعة الحلال والعمل الخيري الإسلامي المستدام.

حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة، يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وعمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، ومحمد عبدالرحمن الهاوي وكيل وزارة الاستثمار، وفهد صديق القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية بالإنابة، وأحمد سعيد القمزي مساعد محافظ المصرف المركزي للرقابة على البنوك والتأمين، ووليد سعيد العوضي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وأحمد راشد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وعارف محمد أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، ممثلاً عن حكومة دبي.

واعتمدت اللجنة خطط تنفيذ المبادرات والمشاريع المحددة في استراتيجيتها لعامي 2026-2025، بالإضافة إلى اعتماد إنشاء لجان فرعية، تعمل على تعزيز عمل لجنة تطوير المالية الإسلامية وصناعة الحلال، من خلال التنسيق مع الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية، والمؤسسات والشركات المعنية في القطاع الخاص، وتقديم تقارير دورية إلى اللجنة بشأن تنفيذ الاستراتيجية.

وتشمل هذه اللجان، اللجنة الفرعية لصناعة المالية الإسلامية، برئاسة المصرف المركزي، واللجنة الفرعية لصناعة الحلال، برئاسة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واللجنة الفرعية للعمل الخيري الإسلامي والمالية المستدامة، برئاسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.