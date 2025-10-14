130 متحدثاً عالمياً من 142 دولة يشاركون في منتدى الشارقة للاستثمار

تفتح الدورة الثامنة من «منتدى الشارقة للاستثمار 2025» المجال أمام جمهور قادم من 142 دولة، للاستفادة من تجارب وخبرات 130 متحدثاً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين ورؤساء المؤسسات الدولية في المنطقة والعالم، حيث يناقش المنتدى، الذي ينعقد هذا العام ضمن أجندة موحدة مع «مؤتمر الاستثمار العالمي»، تحولات الاقتصاد العالمي، ومسارات الاستثمار المستدام.

ويضع الحدث جمهوره في حوار مباشر مع أبرز رواد الأعمال العالميين وأصحاب الفكر والتجارب من نجوم الإعلام والرياضة، حيث يقدمون يومي 22 و23 أكتوبر المقبل في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات رؤى سبّاقة حول تجاربهم في تحويل خبراتهم إلى فرص استثمارية ناجحة، بما يدعم المسارات الاستثمارية الرائدة لدولة الإمارات والمنطقة العربية.

ويشارك الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، في جلسة رفيعة المستوى تبحث الاستراتيجيات العملية التي تدعم النمو الاقتصادي وبناء المرونة الاستثمارية لمواجهة التوترات الجيوسياسية، والتقلبات المالية، والاضطرابات المناخية.

وتشمل قائمة الوزراء المشاركين في الفعاليات الافتتاحية والجلسات الرئيسية، معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، حيث يناقشان توجهات دولة الإمارات في تعزيز التنوع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات المستدامة وربطها بأهداف الحياد المناخي والتحول الأخضر.