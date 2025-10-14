قمة «AIM» للاستثمار تستكشف في الصين محركات العولمة المتشابكة

أعلنت قمة AIM للاستثمار، المنصة الاستثمارية الرائدة عالمياً، إطلاق الدورة الدولية «قمة AIM للاستثمار -الصين 2025»، والمقرر عقدها في مدينة شنغهاي خلال الفترة من 7 إلى 8 نوفمبر، وذلك بالتزامن مع معرض الصين الدولي للاستيراد تحت شعار «استكشاف محركات العولمة المتشابكة: من الانطلاق إلى الازدهار».

وتمثل هذه النسخة خطوة محورية في مسيرة التوسع العالمي للقمة.

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، رئيس قمة AIM للاستثمار: إن استضافة الدورة الافتتاحية من القمة للاستثمار في شنغهاي تجسد الرؤية المشتركة لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات والصين، والالتزام الجماعي ببناء اقتصادات تقوم على ركائز الاستدامة والتكنولوجيا والتعاون الدولي.

وأضاف أن النسخة الصينية ستكون منصة إستراتيجية لتعزيز الشراكات الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص وتبادل المعرفة.

وقال داوود الشيزاوي، رئيس مؤسسة AIM العالمية، إن القمة تمثل محطة مهمة في رحلة المؤسسة لربط المجتمعات الاستثمارية حول العالم، وستسلط القمة، بالتزامن مع معرض الصين الدولي للاستيراد إحدى أبرز الفعاليات التجارية عالمياً، الضوء على الفرص الاستثمارية في قطاعات التصنيع المتقدم، والتمويل الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، وهي القطاعات التي تقود حركة الاستثمار العالمي.