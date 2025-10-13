8 شركات كورية تعرض أحدث حلول تكنولوجيا المعلومات في «جيتكس»

تشارك 8 شركات كورية تحت مظلة الوكالة الوطنية الكورية لتعزيز تكنولوجيا المعلومات، في معرض «جيتكس جلوبال 2025» لتسليط الضوء على أحدث ما توصلت إليه كوريا في مجالات الذكاء الاصطناعي، الواقع المعزز، التعليم الرقمي، وتحليل البيانات عبر الأقمار الصناعية.

ويهدف الجناح إلى تعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات، مع تقديم مجموعة واسعة من الحلول الذكية التي تمزج بين التقنية والإبداع، تعكس الدور الريادي لكوريا الجنوبية في صناعة المحتوى الرقمي العالمي.

وتعرض شركة dob Studio Inc حلولاً مبتكرة لإنشاء وجوه رقمية واقعية عالية الدقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتشمل أبرز منتجاتها منصة Multi-Stylizer التي تتيح تحويل الصور والفيديوهات إلى أنماط فنية مختلفة، وواجهة devut.ai التي تمكن من إنتاج وجوه افتراضية قابلة للاستخدام في الألعاب، الوسائط الغامرة، والتسويق الرقمي.

وتقدم شركة JL Standard تقنيات لإحياء الذكريات رقمياً، عبر منصتي SoulLink وLifeLink، اللتين تستخدمان الذكاء الاصطناعي لإعادة بناء الصور والفيديوهات واستنساخ الصوت بشكل تفاعلي.

وتهدف الشركة إلى تحويل الذكريات إلى تجارب رقمية حية، ما يجعل التواصل الإنساني أكثر عاطفية وواقعية.وتعرض شركة GLOBEPOINT محتوى تعليمياً تفاعلياً يعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي والواقع الممتد، موجهاً لقطاع التعليم من المراحل الأساسية حتى الجامعية.

وتقدم الشركة حلولاً تعليمية متكاملة تسمح للمتعلمين بخوض تجارب تعليمية واقعية تحفز الفهم والتفاعل في بيئات ثلاثية الأبعاد.وتعرض شركة Toonimotion Corp، تقنيات تحويل قصص الويب تون إلى رسوم متحركة قصيرة عالية الجودة، مستفيدة من الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات الإنتاج وخفض التكاليف.

وتقدم الشركة حلول إنتاج متكاملة تشمل مراحل التخطيط، التحرير، والمونتاج، ما يجعلها شريكاً مفضلاً لمنصات الترفيه العالمية.

وتقدم شركة Stellarvision Inc حلولاً متقدمة لتحليل بيانات الأقمار الصناعية باستخدام تقنية الرادار الفتاح الاصطناعي (SAR) والذكاء الاصطناعي.

وتتيح منصتها السحابية SaaS للمستخدمين الوصول إلى بيانات أكثر من 300 قمر صناعي، مع أدوات للكشف عن السفن المظلمة (Dark Vessel Detection) وتحليل الصور الجغرافية عالية الدقة.

وتعرض شركة Studio EON منظومة إنتاج متكاملة للمحتوى ثلاثي الأبعاد مدعومة بالذكاء الاصطناعي، باستخدام محرك Unreal Engine. وتتيح هذه المنظومة تخفيضاً في الوقت والتكلفة يصل إلى 90%، مع إمكانيات واسعة في مجالات الإعلام التفاعلي، الألعاب، والوسائط الغامرة.

وتقدم شركة Flitto حلول ترجمة فورية مخصصة تعتمد على خوارزميات تعلم آلي وبيانات لغوية ضخمة، قادرة على تكييف أسلوب الترجمة بحسب شخصية المستخدم ومفرداته. وتركّز الشركة على تقديم ترجمة «شخصية بالكامل» تتجاوز المفهوم التقليدي للترجمة الآلية، مما يجعلها مثالية للمحتوى الإبداعي والتسويقي.

وتعرض شركة DEEP IN SIGHT Co., Ltd تقنيات رؤية حاسوبية متقدمة عبر كاميرات مدمجة بالذكاء الاصطناعي، مثل نظام CAMOSYS لمراقبة داخل المركبات، وDIMENVUE Pro للمسح ثلاثي الأبعاد في مواقع البناء والبنى التحتية.

وتعمل هذه الحلول بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي الطرفي (Edge AI)، لتوفير تحليلات فورية تستخدم في قطاعات السيارات، الرعاية الصحية، والتوأمة الرقمية.

ويعكس حضور هذه الشركات الكورية في «جيتكس جلوبال 2025» التوجه المتسارع نحو دمج الذكاء الاصطناعي بالمحتوى الإبداعي، وتوسيع التعاون بين كوريا الجنوبية ودولة الإمارات في مجالات الاقتصاد الرقمي والتقنيات المستقبلية.