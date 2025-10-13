مايكروسوفت: تجربة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي ملهمة للعالم

أكّد عمرو كامل، مدير عام مايكروسوفت الإمارات، أن الشركة تواصل تعزيز استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية على مستوى الدولة.

وأكد لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال فعاليات اليوم الأول من معرض "جيتكس جلوبال 2025" المقام بدبي، أن تجربة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي باتت ملهمة للعالم.

وقال إن دولة الإمارات لعبت دوراً محورياً في دعم تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي من البنية التحتية وصولاً إلى التطبيقات العملية، لافتاً إلى أنهم وخلال السنوات الماضية نفذوا العديد من المبادرات بالشراكة مع الجهات الحكومية والشركات المحلية لضمان تطوير وتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال.

ولفت إلى أهمية دعم الشركات الناشئة والصغيرة، موضحاً أن مايكروسوفت تعمل على تمكين هذه الشركات من الوصول إلى الأسواق، وتقديم الدعم الفني والتقني لتعزيز الابتكار المحلي.

وأضاف لقد شهدنا خلال السنتين الماضيتين نمواً كبيراً في عدد الشركات الناشئة التي تتعاون معنا، بفضل الرؤية الثاقبة لحكومة الإمارات، والتي ساهمت في خلق بيئة مثالية لجذب الاستثمارات وتطوير الحلول التكنولوجية من الإمارات للعالم.