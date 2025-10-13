شباب الإمارات يتألق في «إكسباند نورث ستار» بابتكارات رقمية تصنع المستقبل

تشهد فعاليات معرض «إكسباند نورث ستار 2025» حضوراً متميزاً للشباب الإماراتي الذين يقدمون حلولاً رقمية مبتكرة لكافة القطاعات، مما يعزز من دور الحدث، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في دبي هاربر من 12 لغاية 15 أكتوبر الجاري، في دعم انطلاق رواد الأعمال الإماراتيين نحو العالمية.

وتميزت المشاريع الرقمية المشاركة في فعالية «رواد الأعمال الإماراتيين» خلال المعرض بالتنوع والاعتماد على أحدث التقنيات المتقدمة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، مما يعكس طموحات الجيل الجديد من شباب الإمارات المبتكرين، حيث قدمت مشاريعهم حلولاً نوعية لمجموعة واسعة من التحديات والخدمات، وعكست هذه المشاريع روح ريادة الأعمال لدى الشباب الإماراتي وحرصهم على تقديم نماذج أعمال رقمية قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.

وقال محمد الكتبي، مؤسس «بي لويال»، وهي شركة ناشئة تُعنى بتقديم برامج ولاء رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة: «يشكّل معرض «إكسباند نورث ستار» منصّة مثالية لنا كشركة ناشئة تطمح إلى لقاء المستثمرين والشركاء الذين نسعى من خلال العمل معهم إلى توسيع نطاق ما نقدمه من حلول رقمية لبرامج الولاء عبر منطقتي دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، وبالتالي تسهم مشاركتنا في الحدث بدعم أهدافنا التوسعية».

من جهتها، قالت وديمة النقبي، المؤسس المشارك لشركة «نمير»: «فكرة «نمير» هي عبارة عن سوار معصم فريد من نوعه يعمل بالطاقة الشمسية لرصد حالات الجفاف في جسم الإنسان ومساعدة عمال البناء على حماية صحتهم في أوقات الحر الشديد. ويقدم المعرض لنا فرصة حيوية للتواصل مع كبرى المؤسسات والهيئات الحكومية التي يمكننا العمل معها لنشر هذه التقنية، حيث نطمح لاستكشاف الآراء حول منتجنا والتواصل مع المستثمرين المحتملين لتطوير فكرتنا وتحقيق هدفنا في تعزيز رفاهية العمال وضمان صحتهم وسلامتهم أثناء العمل».

بدورها، قالت تقى العبدولي، مؤسسة مشروع «سرمرز»: «يتمثل الهدف الرئيسي من مشروعنا في تحويل مخاطر الفيضانات إلى مورد مستدام من خلال إدارة مياه الأمطار وإعادة تدويرها بذكاء والاستفادة منها في مجال الري، وذلك انطلاقاً من ضرورة إيجاد حل ناجع لمعالجة التحديات التي تفرضها الأمطار الغزيرة على البنية التحتية. ونتطلع من خلال مشاركتنا في المعرض للتواصل مع الجهات الحكومية والشركاء المحتملين لمساعدتنا على توسيع نطاق شركتنا وتطبيق حلول هذه التقنية محلياً في المنازل والمزارع والمباني، لننتقل بعدها نحو العالمية».

من جانبه، قال محمد الزعابي، المؤسس المشارك لشركة «سولارا»، المنصة المصممة لتيسير تركيب حلول الطاقة الشمسية في المنازل وجعلها في متناول الجميع: «لطالما لمست بشكل شخصي أهمية الفرص التي يوفرها معرض «إكسباند نورث ستار» لرواد الأعمال بصفتي أحد الزوار الدائمين له. أما الآن، فنعتبر مشاركتنا كعارضين نقطة انطلاق مثالية لـ«سولارا»، حيث يتمثل هدفنا الرئيسي في جعل حلول الطاقة الشمسية في متناول كل مالك منزل في الإمارات. وهذا الحدث يوفر منصة مثلى لشركة ناشئة كشركتنا لدخول هذا المجال، واكتساب زخم واسع، والالتقاء بشركاء عالميين قبيل موعد الإطلاق الرسمي لشركتنا في يناير المقبل».

أما نور البستكي، الشريك المؤسس في «غرس تك»، الشركة الناشئة التي تهدف إلى تمكين المزارعين من خلال التقنيات الحيوية الذكية، فقد قالت: «يسرني أن أكون جزءاً من هذا الحدث الذي يعد منصة متميزة للإماراتيين تمكنهم من استعراض مواهبهم وأفكارهم المبتكرة. وتتمحور مهمتنا في «غرس تك» حول تسهيل الزراعة وجعلها أكثر كفاءة باستخدام تقنية استشعار ذكية. ويبشر هذا المعرض بالكثير من الفرص الواعدة لشركتنا، ونتطلع بحماس لاستعراض مشروعنا المتميز أمام العالم أجمع».

ويعد «إكسباند نورث ستار» حدثاً عالمياً رائداً للشركات الناشئة والمستثمرين، ويوفر منصة ديناميكية لعرض أحدث الابتكارات وتعزيز التعاون ضمن المنظومة التكنولوجية في العالم. كما يمثل إحدى أبرز ركائز الاستراتيجية التي تتبعها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، لترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للابتكار والتكنولوجيا.