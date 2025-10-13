الكشف عن النسخة المطورة من منصة «استثمر في دبي» خلال «جيتكس جلوبال»

كشفت مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن نسختها المطورة من منصة «استثمر في دبي»، والتي يأتي تطويرها تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن إنشاء «النافذة الرقمية الموحدة لتأسيس الشركات»، وعملاً بقرارات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، المتعلقة باعتماد «مبادئ تسهيل رحلة المستثمر» وإطلاق «مبادرة القنوات المشتركة». جاء ذلك خلال مشاركة المؤسسة ضمن معرض «جيتكس جلوبال 2025»، الذي يقام مركز دبي التجاري العالمي.

وتعتمد النسخة الجديدة سياسة خدمات 360، التي تدمج جميع الخدمات الحكومية الأساسية ضمن نافذة رقمية موحدة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتشكل هذه التحسينات خطوة نوعية تساعد على تطوير الخدمات الحكومية الرقمية في دبي وتبسيط رحلة المستثمر بالكامل، إضافة إلى دورها في تحقيق أحد المستهدفات الرئيسية لأجندة دبي الاقتصادية D33، المتمثل في زيادة الإنتاجية الاقتصادية بنسبة 50% من خلال تعزيز الابتكار واعتماد الحلول الرقمية.

ومن شأن هذا التحديث الإسهام في تطوير مسارات الحوكمة الرقمية بدبي، فهو يمكن المستثمرين والشركات من إدارة كامل عمليات إصدار الرخص رقمياً، بما يدعم جميع أنواع الشركات والإجراءات القانونية ورخص الفروع، إلى جانب تقليص الإجراءات غير الضرورية وكذلك المعاملات الورقية. وفي إطار تطبيق سياسة خدمات 360، تعمل منصة «استثمر في دبي» على توحيد جميع التصاريح والموافقات الأساسية من عدة جهات حكومية رئيسية ضمن واجهة رقمية واحدة سهلة الاستخدام، وتشمل خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الخارجية، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة دبي للطيران المدني، على أن تنضم جهات إضافية في المراحل المقبلة تعزيزاً لتكامل الخدمات الحكومية.

وقال أحمد خليفة القيزي الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري: «إطلاق النسخة المطورة من منصة استثمر في دبي، وتقديم خدمات 360 المتكاملة يأتي في إطار المسيرة الريادية التي تقودها دبي نحو الارتقاء بالمعايير العالمية للخدمات الحكومية الرقمية، مسترشدين بتوجيهات ورؤية القيادة الرشيدة الملهمة لتوفير تجارب استثمارية تعد الأكثر سلاسة وسهولة في العالم، والمرتكزة على التعاون المثمر والبناء بين القطاعين العام والخاص. كما تؤكد هذه المبادرة النوعية التزامنا بالشفافية والكفاءة والابتكار، والعمل بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه».

وتواصل منصة «استثمر في دبي» اليوم تأكيد أهميتها وحضورها المؤثر وجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم. فمنذ إطلاقها في عام 2021، تحولت المنصة إلى عنصر أساسي في مسار دبي الاقتصادي، إذ استقطبت أكثر من 500 ألف مستخدم، وأسهمت في تسهيل إجراءات 1.3 مليون معاملة، وتأسيس 280,916 شركة جديدة.

وشهد حجم إصدار التراخيص التجارية من خلال منصة «استثمر في دبي» ارتفاعاً يقارب ستة أضعاف، من 16,584 رخصة في 2021 إلى 95,543 رخصة في 2024، كما ارتفعت المعاملات من 31,383 معاملة إلى أكثر من 258,000 معاملة خلال الفترة ذاتها، ما يعكس دورها الحيوي في دعم مجتمع الأعمال بدبي.

ومن جهتها، انخفضت الفترة الزمنية اللازمة لمعالجة التراخيص والخدمات ذات الصلة من 14 يوماً في 2022 إلى يوم واحد فقط في 2025، ما أسهم في تعزيز مستويات رضا المستثمرين بنسبة 99% في الربع الأول من العام الجاري. وتتجه المنصة إلى زيادة معدل اعتماد خدماتها من قبل المستخدمين ليرتفع من مستوياته الحالية البالغة 65% إلى 75% بحلول نهاية هذا العام، في توقّع يعكس الثقة المتنامية بالمنصة، ويؤكّد قدرتها على التوسع والنمو بسرعة قياسية.

ومع التحديث الجديد، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً محورياً من منصة استثمر في دبي، إذ يدعم العديد من الميزات المهمة مثل: الدردشة التفاعلية، وحجز الأسماء التجارية، والموافقات الآلية على التصاريح. كما تتوفر في المنصة خيارات دعم متاحة عبر مختلف قنوات التواصل، تتيح للمستخدمين الاستفادة من مساعدة شخصية وآمنة عبر جميع نقاط الاتصال، وتضمن أعلى درجات الشفافية والسرعة الكفيلة بتلبية احتياجات الشركات من مختلف الفئات والأحجام. وتشمل هذه الخيارات مركز اتصال بتقنية الفيديو، ونظام إدارة علاقات العملاء يتكامل مع منظومة الشركة، وقاعدة بيانات رقمية.

وترتبط المنصة، بوصفها جزءاً من مبادرة تطوير القنوات الرقمية المشتركة، بالجهات الحكومية والخاصة، لتقدّم نافذة رقمية موحدة لإتمام التراخيص وعمليات التسجيل والدعم بعد إصدار الترخيص، إلى جانب توفير معلومات متكاملة لدعم رحلة المستثمر في دبي، وإصدار التراخيص الفورية لدعم إطلاق الشركات مباشرة. ولا تقتصر مهمة المنصة على تسهيل الأعمال فحسب، بل تعمل على دمج الإجراءات التنظيمية في بوابة رقمية واحدة سهلة الاستخدام، بهدف إنشاء بيئة تعاون مشتركة بين القطاعين العام والخاص، ما يجذب رواد الأعمال من جميع أنحاء العالم للمساهمة في دعم نمو اقتصاد دبي.

وتعرض مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري النسخة المطورة من منصة استثمر في دبي وخدمات 360 المتكاملة ضمن جناح هيئة دبي الرقمية في معرض «جيتكس جلوبال 2025». ويقدم الجناح عروضاً توضيحية مباشرة حول كيفية استخدام المنصة لحجز أسماء الشركات بالذكاء الاصطناعي، والحصول على التصاريح تلقائياً، إضافة إلى تلقي الدعم عبر جميع القنوات، ومشاركة الإعلانات والتصريحات المشتركة من الشركاء الحكوميين. وتسلّط الجلسات الضوء على دور المنصة في مساعدة الشركات على تلبية المتطلبات التنظيمية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وترسيخ مكانة دبي عالمياً كنموذج مثالي للحوكمة الملائمة لبيئة الأعمال على مستوى العالم، بدءاً من المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات متعددة الجنسيات.

من جانبه، قال راشد حسن السعدي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع خدمات سوق العمل بالإنابة: تؤكد استدامة تطوير باقات العمل في الدولة ومنها باقة «استثمر في دبي» حرص وتكامل جميع الجهات الاتحادية والمحلية، لإطلاق خدمات استباقية تعزز تجربة المتعاملين، في إطار متطلبات تصفير البيروقراطية الحكومية، والتوجهات الحكومية لريادة الخدمات الحكومية في الإمارات، وفق نماذج رائدة للابتكار، تعزز واقع الخدمات وتعمل على إعادة تعريفها بناء على آفاق جديدة لخدمات المتعاملين، ومفهوم جديد للخدمات التي تستجيب لتطلعاتهم، وأولوياتهم.

وأوضح أن ريادة الخدمات الحكومية، ومخرجات برنامج تصفير البيروقراطية تسهم في تعزيز مكانة الإمارات أفضل مكان للعيش والاستثمار في العالم، ورفع استقطاب الاستثمارات وأعداد الشركات الجديدة، كونها بيئة رائدة تحقق تجربة ملهمة للمستثمرين، وجميع فئات المتعاملين، كما تسهم في تعزيز مكانة الدولة في ريادة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتوجهاتها لدمج الذكاء الاصطناعي في كافة مفاصل سوق العمل.

من جانبه، أكد راشد نظر محمد رحمه، مدير إدارة الخدمات القنصلية في وزارة الخارجية، حرص الوزارة على ترسيخ نهج التكامل بين الجهات الحكومية، بما يعزز كفاءة منظومة الخدمات ويوحد الجهود نحو تقديم تجربة حكومية رائدة ومتكاملة تجسد معايير التميز في مجال الخدمات الحكومية وتلبي تطلعات مختلف فئات المتعاملين، مشيراً إلى أن الربط الرقمي مع منصة «استثمر في دبي» لتصديق المستندات التجارية يأتي انسجاماً مع مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، من خلال تبسيط الإجراءات القنصلية وتقليص الوقت والجهد والتكلفة، وتسهيل رحلة المستثمرين وممارسة الأعمال في دبي ومختلف إمارات الدولة، فضلاً عن دعم الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، التي تسعى إلى تعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة لتأسيس الأعمال وجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة، قال حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع: «تؤكد مشاركة هيئة تنمية المجتمع في منصة استثمر في دبي الرؤية المتكاملة التي تنتهجها دبي في مسيرتها نحو التحول الرقمي، حيث تُسخّر التكنولوجيا لخدمة الإنسان وتعزيز جودة حياته في مختلف المجالات».