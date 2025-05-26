«أزنتيو سوفتوير»توسع حضورها الإقليمي في دبي والقاهرة

أعلنت شركة «أزنتيو سوفتوير» المتخصصة في تقديم الحلول التكنولوجية لقطاعات البنوك والخدمات المالية والتأمين، عن توسعة مكاتبها في دبي والقاهرة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضور الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتمثل المساحات الموسعة الجديدة محطة مهمة في مسار نموها الإقليمي، حيث تهدف إلى تعميق تفاعلها مع العملاء، وتشجيع الابتكار المحلي، والاستثمار في الكفاءات الإقليمية.

وسيشكّل المكتب الجديد في مدينة دبي للإنترنت مركزاً إقليمياً للشركة ومركزاً للتميّز في منطقة الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يُسهم في دعم نمو الأعمال، ورفع كفاءة العمليات، وتقديم خدمات مخصصة أكثر لقاعدة عملائها في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة عقب التوسّع الأخير الذي شهدته مكاتب الشركة في مدينتي بنغالور وتشيناي بالهند، والذي أُعلن عنه في وقت سابق من هذا العام، في إطار استراتيجية أوسع لزيادة الحضور التشغيلي في الأسواق سريعة النمو وتعزيز دعم العملاء من خلال التواجد المحلي.

وقال سانجاي سينغ، الرئيس التنفيذي للشركة: «لطالما آمنا بأهمية القرب من عملائنا، وهذه المرحلة الجديدة في دبي والقاهرة تجسّد هذا النهج. وهذه المكاتب تؤكد التزامنا بتعزيز وجودنا في الشرق الأوسط وأفريقيا، والاستثمار في الموارد والبيئات التي تساعد فرق عملنا وعملاءنا على النجاح والازدهار».