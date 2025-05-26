تحالف لتعزيز الخدمات المصرفية في الإمارات بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة «سدكو»، المتخصصة في حلول تجربة العملاء والتحوّل الرقمي، عن شراكة مع شركة «S2M»، المتخصصة في تقنيات إدارة المدفوعات والبطاقات، لتقديم حلول مصرفية ذاتية من الجيل القادم في الإمارات.

ويهدف هذا التحالف إلى تزويد البنوك بحلول مصرفية متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعزز من راحة العملاء وترتقي بكفاءة العمليات التشغيلية.

وتركّز هذه الشراكة على تقديم خدمة إصدار البطاقات الفورية عبر أكشاك ذكية وسهلة الاستخدام، تتيح للعملاء فتح حسابات واستلام بطاقات الخصم في غضون دقائق معدودة. وقال مجدي البيت شاويش، الرئيس التنفيذي لشركة «سدكو»:

«تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة مهمة نحو إحداث تحول في المشهد المصرفي بالدولة. وعبر هذا التعاون، نلتزم بتقديم حلول مصرفية سلسة وآمنة وسهلة الوصول، تُواكب احتياجات العملاء المتغيرة حول العالم».

وقال «محمد عمارتي ريفي»، نائب الرئيس التنفيذي في شركة S2M: تُتيح لنا الشراكة مع سدكو توسيع نطاق خدماتنا وتقديم حلول مصرفية ذاتية شاملة تلبي الطلب المتزايد على الخدمات الفورية والآمنة وسهلة الاستخدام.

وشهدت هذه الشراكة بالفعل تطبيقات ناجحة في عدد من المناطق عبر إفريقيا، مع خطط طموحة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وأجزاء من أوروبا.