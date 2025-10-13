9 مليار ات درهم إجمالي تمويلات جمعتها الشركات الناشئة في حاضنة الأعمال in5

حققت حاضنة الأعمال in5 التابعة لمجموعة تيكوم إنجازاً جديداً مع تجاوز إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة ضمن الحاضنة 9 مليار درهم منذ إطلاقها، بما يعزز مكانة دبي الرائدة وجهةً عالميةً جاذبةً لرواد الأعمال والمبتكرين من حول العالم.

ويعكس هذا الإنجاز البارز الذي تمّ الإعلان عنه خلال النسخة 10 من معرض "إكسباند نورث ستار 2025"، الذي يُعدّ المعرض الأكبر في العالم للشركات الناشئة والمستثمرين والذي يُقام في "دبي هاربور" في الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر، نمواً قوياً في إجمالي التمويلات بنسبة 14% مقارنةً بتلك المسجلة في شهر أكتوبر 2024. كما يأتي تأكيداً على الدور الريادي الذي تلعبه حاضنة الأعمال in5 في دعم وتمكين روّاد الأعمال وتوفير البيئة الحاضنة لتسريع وتيرة نمو المشاريع الريادية.

ومتحدثاً نيابةً عن حاضنة الأعمال in5، أشار ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم، إلى أنّ النجاح الباهر الذي حقّقته الشركات الناشئة في حاضنة الأعمال in5 منذ تأسيسها، والمتمثّل في تجاوز إجمالي التمويلات التي حصلت عليها لغاية اليوم 9 مليار درهم إماراتي، يجسّد الدور المحوري الذي تؤدّيه الحاضنة في دفع عجلة اقتصاد دبي القائم على الابتكار. وقال: "تسهم كلّ قصة نجاح تحقّقها الشركات الناشئة في منظومتنا الرائدة في رسم معالم مستقبل واعد ينطلق من دبي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. ونؤكد من خلال مشاركتنا في معرض "إكسباند نورث ستار 2025" التزامنا الراسخ بدعم وتمكين الجيل الجديد من روّاد الأعمال ذوي الرؤية المستقبلية الطموحة، والذين يسهمون في تطوير مختلف القطاعات وتلبية متطلّبات المستقبل".

ساهمت حاضنة الأعمال in5، التابعة لمجموعة تيكوم التي تملك وتدير 10 مجمّعات أعمال متخصّصة رائدة، في توفير الدعم اللازم لأكثر من 1,100 شركة ناشئة منذ إطلاقها في عام 2013. وتوفّر حاضنة الأعمال الدعم للشركات الناشئة ضمن أربعة قطاعات رئيسية، وهي التكنولوجيا والإعلام والتصميم والعلوم. وتقع حاضنة الأعمال in5 للتكنولوجيا في مدينة دبي للإنترنت، في حين أنّ حاضنة الأعمال in5 للإعلام وحاضنة الأعمال in5 للتصميم تقعان في مدينة دبي للإنتاج وحي دبي للتصميم على التوالي. وتوفّر حاضنة الأعمال in5 للعلوم، التي تمّ إطلاقها بالتعاون مع مجمّع دبي للعلوم، منصّة مبتكرة تدعم نمو الشركات الناشئة ذات الرؤية المستقبلية في مجالات العلوم.

وقد شهدت حاضنة الأعمال in5 نشاطاً ملحوظاً في النصف الأول من العام 2025، حيث واصلت الارتقاء ببنيتها التحتية الداعمة للمبتكرين والشركات. ونظّمت in5 خلال هذه الفترة 94 فعالية للشركات الناشئة فيها، قدّمت من خلالها التوجيه والمشورة والتدريب وورش العمل الهادفة إلى تعزيز شبكة العلاقات. وفي إطار مشاركتها في معرض "إكسباند نورث ستار 2025"، تلقي حاضنة الأعمال in5 الضوء على الشركات الناشئة فيها مثل "بيل بوي"، الشركة التي توفّر منصّة مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي لتقديم البرمجيات كخدمة بهدف تحويل خدمات الضيافة إلى عمليات رقمية ترتقي بتجربة المستخدمين، و"جينز"، الشركة التي تقدّم للمستثمرين من الأفراد والشركات فرص الحصول على التمويل من مصادر موثوقة، وشركة البرمجيات "ماي جيت باس" التي تُحدث نقلة نوعية في أنظمة تنظيم الزوّار بسلاسة من خلال الدمج الكامل بتطبيق "يو إيه إي باس".

يسهم التزام حاضنة الأعمال in5 بتوفير البيئة المثالية الداعمة للابتكار في نمو قاعدة روّاد الأعمال الملمّين بالتكنولوجيا في دبي بشكل ملحوظ، وذلك انطلاقاً من المبادرات والإستراتيجيات الحكومية الرائدة مثل أجندة دبي الاقتصادية D33. وينعكس ذلك بوضوح من خلال التجارب الناجحة التي ساهمت حاضنة الأعمال in5 في تحقيقها مؤخراً، بما في ذلك شركة "هيلو إيه آي" التي أغلقت جولة تمويل تأسيسي بقيمة 22 مليون درهم إماراتي بقيادة شركة "رائد ڤنتشرز" و"شروق". كما أنجزت شركة "ويتيفاي إيه آي" جولة تمويل تأسيسي أولي بقيمة 5.5 مليون درهم إماراتي للارتقاء بمهارات الذكاء الاصطناعي في المحادثات الجارية باللغة العربية، وأتمّت شركة "آرموار" جولة تمويل تأسيسي أولي بقيمة 1.8 مليون درهم إماراتي لإحداث نقلة نوعية في سوق حقائب السفر الفاخرة.

وتوفّر حاضنة الأعمال in5 منصّة مبتكرة لدعم نمو الشركات الناشئة وتوسيع نطاق أعمالها، عبر تزويدها بما يلزم من مزايا وخدمات تشمل التوجيه الإرشاد وإمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من المستثمرين. وتضمّ حاضنة الأعمال in5 للتكنولوجيا منصّة مبتكرة تجمع المستثمرين وصناديق رأس المال الجريء، لتسهيل فرص التواصل المباشر بين الشركات الناشئة وروّاد الأعمال في الحاضنة ضمن مختلف مراحل نموهم. وتأتي مشاركة حاضنة الأعمال in5 في معرض "إكسباند نورث ستار" تأكيداً على التزامها الراسخ بتسليط الضوء على منظومتها المبتكرة خلال هذا الحدث الرائد الذي استقطب أكثر من 70 ألف مشارك، بمَن فيهم 1,200 مستثمر في عام 2024.

تهدف حاضنة الأعمال in5 التابعة لمجموعة تيكوم إلى دعم وتمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة، علماً أنّ مجموعة تيكوم تسهم منذ أكثر من عقدين بشكل كبير في تحقيق التطلعات الطموحة والأهداف الاقتصادية لإمارة دبي من خلال مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لها. وتضمّ محفظة مجموعة تيكوم مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للعلوم وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.