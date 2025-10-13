إيفست تدعم الاعمال المستقبلية والتكنولوجيا المالية "فن تك" في دبي

استضاف متحف المستقبل فعالية استثنائية نظمتها شركة إيفست احتفاءً بنجاح أربعة مواسم من بودكاست إيفست توك، الذي شكّل على مدار الأعوام الماضية منصة فريدة تجمع بين الاقتصاد الرقمي، التكنولوجيا، والإعلام في حوار واحد يربط المعرفة بالتطبيق.

ويُعد هذا الحدث الأول من نوعه لشركة وساطة مالية رقمية تُقيم فعالية في متحف المستقبل، ما يرسّخ مكانة إيفست كأحد روّاد الابتكار في قطاع التداول الرقمي، ويؤكد دور دبي كمركز إقليمي لصناعة الأفكار المستقبلية والتكنولوجيا المالية فن تك.

وقال علي حسن، الرئيس التنفيذي لشركة إيفست: "إيفست توك لم يكن يوماً مجرد برنامج حواري، بل مساحة لربط التكنولوجيا بالإنسان. على مدار أربعة مواسم، أثبتنا أن الحوار يمكن أن يغيّر طريقة تفكير الأجيال الجديدة بالاقتصاد والاستثمار. اختيار متحف المستقبل هو تتويج لهذا النهج، ورسالة واضحة بأن مستقبل التداول يبدأ من حيث يلتقي الإبداع بالمعرفة.”

وأضاف حسن أن الحدث في متحف المستقبل يمثّل خطوة جديدة في رحلة الشركة نحو إعادة تعريف العلاقة بين التكنولوجيا المالية والمجتمع مشيراً إلى أن إيفست تؤمن بأن التواصل الفعّال بين الخبراء والجمهور هو ما يصنع الفارق الحقيقي في وعي المستثمرين."

منذ إطلاقه، قدّم البودكاست أكثر من 40 متحدث من مختلف المجالات عبر 4 مواسم متتالية، استضاف خلالها نخبة من المحللين، المستثمرين، الإعلاميين، وصنّاع القرار من مختلف دول المنطقة.

تناولت الحلقات مواضيع محورية حول الاقتصاد الرقمي، الذكاء الاصطناعي، العقارات، العملات الرقمية، الإعلام المالي، والاستثمار المستدام، وغيرها من المواضيع التي ساهمت في بناء حوار واعٍ ومبسّط مع الجمهور حول التحوّلات الاقتصادية التي يعيشها العالم اليوم.

الفعالية المرتقبة شكلت ملتقى فريداً جمع أكثر من 150 ضيف من المستثمرين، صناع القرار، الإعلاميين، وصناع المحتوى، يتبادلون فيه التجارب والأفكار حول مستقبل الاستثمار الرقمي، ودور الإعلام في صناعة الوعي المالي في العالم العربي.

اختيار متحف المستقبل كموقع لهذا الحدث لا يحمل رمزية فقط، بل يعكس رؤية تتلاقى مع فلسفة إيفست توك. فالمتحف، الذي استقبل منذ افتتاحه أكثر من مليوني زائر من 170 دولة، يُعد اليوم من أهم مراكز الابتكار في المنطقة والعالم، ويحتضن فعاليات تستشرف التحوّلات في مجالات الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا المالية، والاقتصاد المعرفي.

وبإقامة هذا الحدث في فضاء يجمع العلم، التقنية، والإبداع الإنساني، تؤكد إيفست التزامها بدفع الحوار الاقتصادي نحو آفاق جديدة أكثر شمولاً وتقدّماً ويثبت أن الحوار المستمر والشفافية في طرح الأفكار هو ما يصنع الثقة، وأن المستقبل تماماً كما يجسّده متحف المستقبل لا يُنتظر، بل يُصنع.