"تيكوم": 55% من مباني المكاتب تحصل على شهادة المباني الخضراء LEED

أعلنت مجموعة تيكوم عن حصول 55 % من المساحات القابلة للتأجير ضمن محفظتها للأصول التجارية على شهادة المباني الخضراء LEED المعتمدة من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، بعد نيلها 12 شهادة جديدة خلال النصف الأول من عام 2025.

ويعكس هذا الإنجاز التزام المجموعة بتعزيز ممارسات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، إذ ارتفع إجمالي عدد مبانيها الحاصلة على الشهادة إلى 55 مبنىً.

وشملت الشهادات الجديدة عدداً من المباني المخصصة للمكاتب في مدن أعمالها، منها ستة مبانٍ في مدينة دبي للإنترنت، ومبانٍ في مدينة دبي للإعلام وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.

وأكدت هيف زمزم النائب التنفيذي للرئيس للتخطيط الإستراتيجي والتسويق في مجموعة تيكوم، أن الاستدامة تشكل محوراً رئيسياً في تصميم بيئات عمل مبتكرة وصديقة للبيئة تسهم في نمو القطاعات الحيوية كالتكنولوجيا والإعلام والتصميم.

من جانبه، أوضح عبدالله بهروزيان النائب التنفيذي للرئيس للشؤون الهندسية في المجموعة، أن الاستثمار في رفع كفاءة المعايير البيئية يعزز الكفاءة التشغيلية ويدعم الابتكار الهندسي لتحقيق النمو المستدام.