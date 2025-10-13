"دوبيزل" تعتزم طرح 30.34% من أسهمها للاكتتاب في سوق دبي المالي

أعلنت "دوبيزل " القابضة بي إل سي وهي المجموعة الرائدة في مجال الأسواق الرقمية للإعلانات المبوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن عزمها المضي قدماً في الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") للتداول في سوق دبي المالي("السوق").

تُعد مجموعة دوبيزل، من خلال منصتيها الرئيسيتين الرائدتين "دوبيزل" و"بيوت"، اسماً راسخاً في دولة الإمارات، إذ تتيح عبر منظومتها الرقمية المتكاملة الربط بين الأفراد والشركات من البائعين والمعلنين من جهة، والمشترين المحتملين من جهة أخرى، وذلك ضمن القطاعات الحيوية، ولا سيما العقارات والسيارات.

تُصنّف دوبيزل باعتبارها الشركة الرائدة في سوق الإعلانات المبوبة للسيارات في دولة الإمارات، وتتصدر المجموعة المرتبة الأولى في سوق الإعلانات المبوبة للعقارات داخل الدولة، وهو ما يعكس مكانتها الراسخة بوصفها الخيار الأساسي للوكالات العقارية وتجار السيارات والمستخدمين على حد سواء.

● يمثل الطرح ما يقارب 30.34% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.

● يتضمن الطرح بيع الأسهم الجديدة التي تصدرها الشركة، بالإضافة إلى الأسهم القائمة التي يملكها المساهمون الحاليون.

● يتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية إنشاء سجل أوامر الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب.

● من المقرر أن تبدأ فترة الاكتتاب في 23 أكتوبر 2025، على أن تنتهي في 29 أكتوبر 2025 لكل من المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات و المستثمرين المحترفين، ومن المتوقع تسعير وتخصيص الاكتتاب للمستثمرين المحترفين في 30 أكتوبر 2025.

● من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي ("القبول") في أو حوالي 06 نوفمبر 2025.

● تلتزم شركة "بروسوس إن في"، أحد أكبر المساهمين (من خلال شركتها التابعة "أو إل أكس بي في")، باستثمار 100 مليون دولار في الطرح العام الأولي كجزء من عملية الطرح، مما يعكس دعمها الاستراتيجي الدائم لمجموعة دوبيزل.

● الطرح يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وقال عمران علي خان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل: "تُعدُّ مجموعة دوبيزل السوق الرائدة للإعلانات الرقمية المبوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تستقطب 18 مليون مستخدم نشط شهرياً عبر قطاعات متنوعة تشمل العقارات والسيارات والسلع العامة وغيرها. وقد ارتبطت منصاتنا ارتباطاً وثيقاً بالحياة اليومية للأفراد في الإمارات والسعودية وسائر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تُعتبر ’دوبيزل‘ و’بيوت‘ من بين أكثر العلامات الرقمية شهرةً ومصداقيةً في المنطقة. وتساعد منصاتنا المستخدمين يومياً على اتخاذ قرارات مفصلية في حياتهم، مثل شراء منزل أو سيارة أو إطلاق أعمال جديدة، من خلال توفير تجربة رقمية متكاملة وسهلة الاستخدام.

ونعتز بشراكتنا مع آلاف الوكالات العقارية والمطورين ووكلاء السيارات، إذ نمكّنهم من الوصول إلى جمهورهم المستهدف بكفاءة أكبر وندعم تنمية أعمالهم؛ من خلال حلول رقمية مبتكرة تدعم تطوير السوق وتعزز مستوى الشفافية والمصداقية.

وأوضح السيد خان، قائلاً: "يمثل الطرح العام الأولي مرحلة جديدة ومهمة في مسيرة مجموعة دوبيزل، حيث نهدف من خلال توسيع قاعدة المساهمين لدينا إلى تسريع وتيرة النمو، وتعزيز حضورنا في الأسواق التي ننشط فيها، وتحقيق قيمة مستدامة لمستخدمينا وعملائنا وموظفينا ومساهمينا على حدٍّ سواء".

استثمار شركة بروسوس

تلتزم شركة "بروسوس إن في"، أكبر المساهمين في مجموعة دوبيزل (من خلال شركتها التابعة "أو إل أكس بي في")، باستثمار 100 مليون دولار أمريكي في الطرح العام الأولي للمجموعة. ويأتي هذا الاستثمار كجزء من عملية الطرح، ويعكس دعم الشركة المستمر وطويل الأمد لـمجموعة دوبيزل.

وفي إطار تعليقه على هذا الاستثمار، قال فهد بيج، رئيس قسم الاستثمارات لشركة "بروسوس": "منذ استثمارنا لأول مرة في مجموعة دوبيزل عام 2011، كنا شاهدين على نموها لتصبح منصة الإعلانات المبوبة الرائدة على مستوى المنطقة. ويشكل هذا الطرح إنجازاً مهماً ودليلاً ملموساً على رؤية وكفاءة فريق قيادة دوبيزل. لذا يسرنا أن نقدم الدعم في الفصل التالي من مسيرة نمو هذه المجموعة المحلية الرائدة في مجال التكنولوجيا."

تعد "بروسوس" محركاً لأبرز علامات التجارة الإلكترونية المتخصصة بأساليب الحياة في العالم، حيث تمكّن أكثر من ملياري عميل حول العالم من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، . وهي مدرجة في بورصة يورونكست أمستردام بقيمة سوقية تبلغ حوالي 170 مليار دولار.

تفاصيل الطرح

تعتزم مجموعة دوبيزل طرح ما نسبته 30.34% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مالها، بما يعادل 1,249,526,391 سهماً، تتكون من 196,114,887 سهماً جديداً تصدرها الشركة وتبيعها ("الأسهم الجديدة")، إضافةً إلى 1,053,411,504 سهماً يبيعه المساهمون البائعون في الشركة ("أسهم الطرح"). تحتفظ كل من الشركة والمساهمين البائعين بالحق في تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهم الخاص، ووفقًا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وإخطار هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة").

سيتضمن الطرح ما يلي:

● الطرح العام ("اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات") للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرهم من المستثمرين الذين يحملون رقم مستثمر وطني لدى سوق دبي المالي (كما هو معرف في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة والمشار إليهم باسم مكتتبي "الشريحة الأولى")، ويمثل ما نسبته 3% من إجمالي الطرح (أي ما يعادل 37,485,791 من الأسهم).

● طرح للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما فيها دولة الإمارات (كما هو معرف في قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 13/ر.م لعام 2021 (وتعديلاته)، كما هو معرف في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة ويشار إليه باسم "طرح المستثمرين المؤهلين" أو "الشريحة الثانية")، ويمثل ما نسبته 97% من إجمالي الطرح (أي ما يعادل 1,212,040,600 من الأسهم)

من المقرر أن تمتد فترة الاكتتاب لشريحتي الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمستثمرين المؤهلين من 23 أكتوبر 2025 حتى 29 أكتوبر 2025.

وسيُحدد سعر الطرح النهائي للسهم ("سعر الطرح النهائي") خلال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب، ليكتتب المستثمرون المشاركون في الطرح العام الأولي للأسهم في دولة الإمارات بسعر الطرح النهائي المحدد.

ومن المتوقع إتمام الطرح وقبول الإدراج في أو قرابة 6 نوفمبر 2025، وذلك رهناً بأوضاع السوق والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة في دولة الإمارات، بما في ذلك موافقة القبول الخاصة بالاكتتاب والتداول في سوق دبي المالي.

وفقاً لشروط اتفاقيات بيع الأسهم الفردية واتفاقية التعهد بالتغطية التي سيتم إبرامها بين الشركة ومديري السجل المشتركين قبل تاريخ الإدراج ، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهمين البائعين، مع مراعاة الاستثناءات المعتادة، لفترة حظر لمدة تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً فيما يتعلق بالشركة و365 يوماً فيما يتعلق بالمساهمين البائعين.

علاوة على ذلك، فإن المساهمين الحاليين في مجموعة دوبيزل الذين لا يشاركون في الطرح ("المساهمون غير البائعين") سيوقعون اتفاقيات حظر بيع مع مديري سجل الاكتتاب المشتركين قبل تاريخ الإدراج ("اتفاقيات حظر بيع الأسهم") تخضع بموجبها الأسهم التي يملكونها لفترة حظر بيع تبدأ من تاريخ الإدراج وحتى انقضاء 365 يوماً بعده.

سيكون الاستخدام الرئيسي لصافي عائدات الطرح الذي تتلقاه الشركة هو (1) تسوية خطة ملكية أسهم الموظفين؛ و(2) تمويل فرص الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية؛ و(3) الحفاظ على المرونة الإستراتيجية لتحقيق النمو في المستقبل.

فيما يتعلق بالطرح العام، ستقوم الشركة والمساهمون البائعون بتعيين شركة إكس كيوب ذ.م.م (X-Cube LLC) وهي مدير استقرار سعري مرخص حسب الأصول من قبل سوق دبي المالي للعمل كمدير استقرار سعري والذي يجوز له، وفقا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات، بما في ذلك قواعد التداول لسوق دبي المالي، ولأغراض الاستقرار السعري، الدخول في صفقات الاستقرار السعري بهدف دعم سعر السهم في سوق دبي المالي.

بعد الطرح، ستُعيّن الشركة شركة xCube LLC كمزوّد سيولة لإدراج أسهمها في سوق دبي المالي. ومن شأن هذا التعيين أن يُسهم في تعزيز قابلية تداول أسهم مجموعة دوبيزل من خلال تعزيز استقرار الأسعار وضمان توافر أحجام تداول كافية عند مختلف المستويات السعرية. كما أن تحسين السيولة سيعزز جاذبية أسهم مجموعة دوبيزل لدى قاعدة أوسع من المستثمرين، بما يتيح مرونة أوسع في التداول للمساهمين.

سيتم نشر تفاصيل الطرح في نشرة الاكتتاب صادرة باللغة العربية ("نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة") وإعلان الاكتتاب العام ("الإعلان العام") فيما يتعلق بالطرح للمكتتبين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي مذكرة طرح دولية صادرة باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بالطرح للمستثمرين المحترفين. وقد تم نشر الإعلان العام ونشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، ومن المتوقع نشر مذكرة الطرح الدولية في الوقت المناسب.

وتم تعيين روتشيلد آند كو كمستشار مالي مستقل، كما تم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ كمستشار إدراج.

وتم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ، و جولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود، ومورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال كمنسقين دوليين مشتركين ومديري سجل مشتركين.

وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وبنك باركليز بي إل سي، وإي اف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة (بالاشتراك مع إي اف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م)، والإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ، وبنك جولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود، ومورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال كمديري سجل مشتركين.

تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. كما تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك المارية المحلي ذ.م.م، وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع، ومصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وبنك المشرق ش.م.ع، وبنك ويو ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب.و

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. بيانات تؤكد أن الطرح يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية من وجهة نظرها. مع تأكيد وجوب قيام المستثمرين بإجراء التحريات اللازمة للتأكد من أن الطرح يتوافق مع الشريعة الإسلامية لأغراضهم الخاصة.