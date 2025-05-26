الانتعاش الاقتصادي يخفض مخصصات بنوك دبي 36.5 %

قلصت بنوك دبي إجمالي مخصصات انخفاض القيمة التي استقطعتها خلال الربع الأول 2025، بما يعادل 567 مليون درهم أو 36.5%، بينما سجلت أرباحها نحو 10.6 مليارات درهم، بما يعكس قوة القطاع المصرفي بالإمارة، وتحسن الظروف الاقتصادية.

وبحسب رصد لـ«البيان الاقتصادي»، أظهرت القوائم المالية للبنوك الوطنية المدرجة في سوق دبي المالي تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال الربع الأول 2025 بـ36.5% لتصل إلى 989.75 مليون درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلتها خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنحو 1.56 مليار درهم.

وسجلت بنوك الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي ودبي التجاري تراجعاً في مخصصات انخفاض القيمة بـ50.45% إلى 718.7 مليون درهم خلال الربع الأول 2025، مقارنة مع 1.45 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني، قائمة الشركات والبنوك بدبي من حيث قيمة الأرباح، محققاً ارتفاعاً في الأرباح قبل الضريبة بنسبة 56% لتصل إلى 7.8 مليارات درهم، على خلفية زخم الإقراض القوي، والتحسّن في مزيج الودائع وإطلاق منتجات جديدة.

وهو ما شكل عاملاً رئيسياً في زيادة الدخل بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وعلى أساس صافي الربح بعد الضريبة فقد تراجع قليلاً 7% على أساس سنوي إلى 6.2 مليارات درهم (شاملة أرباح بنك الإمارات الإسلامي)، محققاً ارتفاعاً مقارنة بالربع الأخير من 2024.

وسجل البنك تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال الربع الأول 2025 بـ86.2% لتصل إلى 465 مليون درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنحو 866 مليون درهم.

دبي الإسلامي

وحقق بنك دبي الإسلامي، صافي أرباح (بعد احتساب الضريبة) 1.79 مليار درهم، بنمو 8% على أساس سنوي. وسجل البنك أرباحاً قبل الضريبة 2.10 مليار درهم بنمو 14% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الموجودات 355 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3%. وخفض البنك مخصصات انخفاض القيمة بـ45.4% إلى 163 مليون درهم خلال الربع الأول 2025، مقارنة مع 298.6 مليون درهم في الربع الأول 2024.

دبي التجاري

وارتفع صافي أرباح بنك دبي التجاري بنسبة 18.13% إلى 828.11 مليون درهم بنهاية الربع الأول 2025، مقارنة مع 700.98 مليون درهم خلال الربع الأول من 2024. وقلص البنك مخصصات انخفاض القيمة بـ68.4% إلى 90.7 مليون درهم خلال الربع الأول 2025، مقارنة مع 287.05 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2024.

المشرق

وحقق بنك المشرق صافي أرباح في الربع الأول من العام الجاري بنحو 1.79 مليار درهم مقارنة مع صافي ربح قدره 2.04 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، فيما بلغت أرباح البنك قبل الضريبة 2.1 مليار درهم.

وسجل البنك ارتفاعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال الربع الأول 2025 بـ168.9% لتصل إلى 101.75 مليون درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنحو 37.84 مليون درهم.

الإمارات الإسلامي

وأعلن الإمارات الإسلامي عن تحقيق صافي أرباح قياسي غير مسبوق بلغ مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 24% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق.

ورفع البنك قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال الربع الأول 2025 بـ147.15% لتصل إلى 169.3 مليون درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنحو 68.5 مليون درهم.

انتعاش اقتصادي

وأفاد رائد دياب، نائب رئيس قسم البحوث في شركة «كامكو إنفست»، بأن الانتعاش الاقتصادي في الإمارات على الرغم من التحديات العالمية، وتحسن جودة الأصول والأرباح الجيدة للقطاع وعمليات التحصيل وتعزيز إدارة المخاطر لدى البنوك أدت إلى انخفاض مخصصات انخفاض القيمة لدى البنوك في دبي.

وقال: «بالطبع كان هناك استفادة من الاقتصاد المزدهر في الإمارة، وهذا أدى إلى تقليل الحاجة إلى مخصصات كبيرة، كان هناك انتعاش للعديد من القطاعات في دبي كالسياحة والعقار والخدمات المالية، وهذا أدى إلى تقليل المخاطر وتحسن أداء القروض وانخفاض معدلات التعثر وعمليات التحصيل القوية».

وأضاف: «بالنسبة للقطاع المصرفي الإماراتي بشكل عام، شهدنا انخفاضاً ملحوظاً في تكلفة المخاطر نتيجة لانخفاض مخصصات انخفاض القيمة ربع السنوية، وبلغت تكلفة المخاطر 0.45% في الربع الأول من العام 2025 وفقاً لحساباتنا، مقارنة مع نسبة 0.58% خلال الربع الأول من العام 2024.

وجاء هذا الانخفاض في مخصصات انخفاض القيمة للبنوك المدرجة في بورصة دبي بعد انعكاس مخصصات انخفاض القيمة التي أعلن عنها بنك الإمارات دبي الوطني وبنك الإمارات الإسلامي، وفقاً لبيانات بلومبرغ».