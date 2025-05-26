المستثمرون يترقبون إدراج «مساكن دبي» خلال الأسبوع

تتجه أنظار المستثمرين في الأسواق المحلية، نحو موعد التخصيص النهائي والإدراج المتوقع لـ «مساكن دبي ريت» في سوق دبي المالي خلال الأسبوع الجاري، ومن المرجح أن الانتهاء من طرح الوحدات وبدء تداولها في السوق، بحدود تاريخ 28 مايو 2025.

وأعلنت دبي القابضة، من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل «دي إتش إيه إم» لإدارة صناديق الاستثمار العقاري، إتمام عملية إنشاء سجل الأوامر والاكتتاب في الطرح العام الأولي لـ «مساكن دبي ريت» في سوق دبي المالي، وحددت سعر الطرح النهائي عند 1.10 درهم لكل وحدة مطروحة.

ونتيجة لمستوى الطلب الاستثنائي هذا، تم تحديد السعر النهائي للطرح عند الحد الأعلى للنطاق السعري، وبالتالي، نجحت الشركة بجمع 2.145 مليار درهم (584 مليون دولار)، من خلال الطرح العام الأولي.

ويتوقع أن يشهد سوق دبي المالي نشاطاً ملحوظاً في التداولات، تزامناً مع بدء التداول على أسهم «مساكن دبي ريت»، حيث يسعى المستثمرون للاستفادة من الفرص المتاحة في الاكتتابات والطروحات الأولية.

وخلال الأسبوع الماضي، عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها الأسبوعية، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز ملياري درهم، وواصل سوق دبي المالي مكاسبه للأسبوع السابع على التوالي، مرتفعاً بنسبة 0.16%، فيما صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.12%، إلى مستوى 9665.34 نقطة في أسبوع.

وقال فيجاي فاليشا الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، إن مؤشر سوق دبي المالي حقق ارتفاعاً بنسبة 0.16% خلال الأسبوع الماضي، مواصلاً بذلك مكاسبه للأسبوع السابع على التوالي.

مشيراً إلى أنه من أبرز الأسهم الداعمة للمؤشر، كانت «إعمار العقارية، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي»، والتي ارتفعت بنسبة 1.5% و1.77% و1.27% على التوالي.

وذكر أن قطاع خدمات الاتصالات كان الأفضل أداءً في سوق دبي، مرتفعاً بنسبة 1.12%، تلاه قطاع الخدمات المالية، الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 1.02%، لافتاً إلى أن أرباح الشركات عن الربع الأول من عام 2025، جاءت أعلى من توقعات المحللين بنسبة 18.08%.

وسجّل قطاع الخدمات المالية أعلى مفاجأة في الأرباح بنسبة 28.2%. وأضاف أن مؤشر سوق أبوظبي سجل ارتفاعاً 0.12% الأسبوع الماضي، وكان من أبرز الأسهم الداعمة للمؤشر ألفاظبي القابضة، والدار العقارية، والتي ارتفعت بنسبة 6.8% و2.33% على التوالي.

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