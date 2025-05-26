شركة من هونج كونج تتوسع بالمنطقة عبر دبي

أطلقت شركة «لالاموف» التي تأسست في هونغ كونغ عام 2013 لخدمات التوصيل، عملياتها رسمياً في دبي بهدف التوسع في أوروبا والمنطقة وأفريقيا لتعد الإمارات السوق الـ14 للشركة.

وتغطّي عمليات الشركة دبي بشكل كامل، مع إمكانيّة إيصال الطلبات إلى كل من الشارقة وأبوظبي، ما يجعل خدماتها متاحة على نطاق واسع في الدولة لتلبية احتياجات الأفراد والشركات على السواء. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجيّة الشركة العالميّة لتوسيع حضورها في أسواق رئيسة تعتمد على التجارة الإلكترونيّة والخدمات الذكيّة.

حيث تنسجم المنصّة تماماً مع البيئة الرقميّة المتطوّرة لدولة الإمارات، ومع احتياجات السوق المحليّة التي تتطلّب حلولاً مرنة وسريعة في مجال التوصيل. وتعتمد «لالاموف» على تقنيات متقدّمة تتيح للمستخدمين الربط الفوري بالسائقين والمركبات المناسبة لنقل الطلبات، سواء كانت صغيرة أو كبيرة.

وتوفر «لالاموف» حلولاً لوجستيّة فوريّة تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوسّع بكفاءة مع خاصيّة التتبّع الفوري للسيارات الصغيرة إلى شاحنات الـ1 طن والـ3 أطنان لتلبية مختلف أحجام الطلبات، ما يسهم في تقليل التكاليف وتحقيق رضا المستهلكين.

وقال بول لو، المدير التنفيذي للعمليات في «لالاموف»: لطالما كانت الإمارات مركزاً عالميّاً محوريّاً في قطاعي التجارة واللوجستيات، تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. ونحن متحمسون لجلب نموذجنا الناجح إلى هذا السوق الحيوي، بما يتماشى مع خصوصيته واحتياجاته المحليّة. وتغطي الشركة 14 سوقاً حول العالم تشمل آسيا وأميركا اللاتينية، ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.