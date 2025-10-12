مؤتمر ومعرض ميفما كونفكس 2025 يجمع قادة إدارة المرافق في دبي

تستعد جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق ميفما لتنظيم النسخة الثانية عشرة من فعاليتها السنوية «مؤتمر ومعرض ميفما كونفكس 2025»، والتي تُقام بدعم من بلدية دبي من 28 إلى 30 أكتوبر في فندق جيه دبليو ماريوت دبي المارينا.

من المتوقع أن تكون نسخة هذا العام الأكبر في تاريخ الجمعية، إذ ستجمع أكثر من 800 مشارك، و40 عارضاً، وأكثر من 30 متحدثاً بارزاً من مختلف أنحاء الشرق الأوسط والعالم. وتأتي هذه النسخة بالتزامن مع احتفال الجمعية بمرور 15 عاماً على تأسيسها، حيث سيستضيف الحدث نخبة من المسؤولين الحكوميين، والمنظمين، والرؤساء التنفيذيين، وخبراء إدارة المرافق العالميين، ما يعزز مكانة «ميفما» منصة رائدة في رسم مستقبل قطاع إدارة المرافق في المنطقة.

ويُعد قطاع إدارة المرافق من الركائز الأساسية للحياة اليومية، إذ يضمن التشغيل الآمن والفعّال للمباني والمجتمعات والمدن بأكملها. ويشمل هذا القطاع مجموعة واسعة من الخدمات، من كفاءة الطاقة والاستدامة إلى التنظيف والصيانة والأمن ودمج التقنيات الذكية، ما يجعله عنصراً محورياً في تطوير جودة الحياة وتعزيز رفاهية المجتمعات.

وقال جمال لوتاه، رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (ميفما): «أصبحت إدارة المرافق عنصراً محورياً للحياة الحديثة، حيث تسهم في تشكيل تجربة الأفراد في المدن وأماكن العمل والمجتمعات. ويتجاوز دورها حدود صيانة الأصول إلى تمكين الاستدامة وضمان السلامة ودمج العمليات الذكية التي تُعزز جودة الحياة. ومع تسارع تنفيذ الأجندات الوطنية الطموحة في المنطقة، مثل استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 ورؤية السعودية 2030، يُعد قطاع إدارة المرافق شريكاً أساسياً في تحقيق هذه الرؤى، من خلال دوره في تطوير مجتمعات ومبانٍ مستدامة تواكب احتياجات المستقبل. وبدعمٍ من بلدية دبي وشركاء إقليميين، سيشكّل مؤتمر ومعرض ميفما كونفكس 2025 المنصة الإقليمية الأبرز لوضع خارطة طريق جديدة للتميز في إدارة المرافق، من خلال جمع صُنّاع القرار والمبتكرين وقادة الجهات الحكومية لمناقشة سبل تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد».