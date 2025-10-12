30 ألف زائر لمعرض التعليم الدولي في إكسبو الشارقة

اختتمت، مساء أول من أمس، في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الـ21 من معرض التعليم الدولي، الذي نظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسجل الحدث الذي استمر على مدار أربعة أيام نجاحاً استثنائياً باستقطابه أكثر من 30 ألف زائر من الطلبة وأولياء أمورهم، وبمشاركة واسعة ضمت أكثر من 100 جامعة ومؤسسة تعليمية وأكاديمية مرموقة من أكثر من 16 دولة.

واستقطبت منصات الجامعات الإماراتية اهتماماً لافتاً من الباحثين عن برامج تعليمية مبتكرة، حيث عرضت مؤسسات أكاديمية رائدة مثل كليات التقنية العليا، وجامعة الإمارات، وجامعة خليفة، وجامعة زايد، والمعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي فرع أبوظبي، والجامعة الأمريكية في الشارقة، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، وجامعة الشارقة، أحدث مساراتها التعليمية، التي تتوافق مع التوجهات المستقبلية للاقتصاد القائم على المعرفة. وأكد سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن المعرض يجسد رؤية إمارة الشارقة في دعم القطاعات القائمة على الابتكار، من خلال التركيز على توفير فرص التعليم النوعي، والاستثمار المباشر في خيارات التعليم، التي تكفل استدامة وتنافسية الاقتصاد، بما يعزز فرص امتلاك كوادر المستقبل المعرفة، التي تمكنهم من سد الفجوة بين مخرجات المؤسسات الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل المتغيرة، وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية والتجارية.