"أوسوم" تشارك في "إكسباند نورث ستار" لتمكيـن روّاد الأعمال في الإمارات

تسعى «أوسوم» إلى تعزيز حضورها ضمن منظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات، حيث ستشارك في فعالية «إكسباند نورث ستار Expand North Star» للشركات الناشئة، ضمن معرض «جيتيكس العالمي 2025»، وهو أكبر حدث عالمي، يجمع بين الشركات الناشئة والمستثمرين، لعرض منصتها والتواصل مع شركاء محتملين، كما ستستضيف فعالية خاصة للربط بين رواد الأعمال والشركاء في دبي عشية الحدث.

وأعلنت شركة أوسوم «(Osome)»، المنصة الذكية لإدارة الأعمال والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تحظى بثقة أكثر من 30,000 رائد أعمال حول العالم، عن دخولها الرسمي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال افتتاح مكتبها الجديد في دبي، حيث تؤكد «أوسـوم» مع هذا التوسع أولويتين استراتيجيتين لديها، ألا وهما: مساعدة رواد الأعمال على تقليل الأعباء المالية والإدارية، وبناء منظومة متكاملة من الشركاء في منطقة الشرق الأوسط.

وتشير التقديرات إلى أن دبي تضم أكثر من مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة (SMEs)، ورغم ما تقدمه المدينة من فرص استثنائية للنمو إلا أن رواد الأعمال يواجهون تحديات متزايدة في ما يتعلق بإدارة المحاسبة والضرائب والمتطلبات التنظيمية، إلى جانب تطوير أعمالهم.

وقالت هيلينا فلوريس، الرئيسة التنفيذية للعمليات في «أوسوم»، والمديرة العامة في «أوسوم الإمارات»: «نهدف في «أوسوم» إلى تمكين المؤسسين من قضاء وقت أطول في تطوير رؤيتهم، ووقت أقل في المهام الإدارية المالية، حيث يتمثل دورنا في جانبين: أولاً، تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المؤسسين، من خلال توفير خدمات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وخبراء متخصصين. وثانياً، تحقيق النمو في إطار منظومة الأعمال بدولة الإمارات، عبر التعاون مع شركاء استراتيجيين – من شركات التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية إلى صناديق رأس المال الجريء ومسرّعات الأعمال– وذلك من أجل فتح آفاق جديدة لمؤسِّسي الشركات ورواد الأعمال».

ومن عملاء «أوسوم» شركة «إيستي لابس Aesty Labs»، والتي أسسها كل من ناديا زويفا (الرئيسة التنفيذية)، وأندريه ريتشكوف (المدير التقني)، حيث تحدثت ناديا زويفا عن تجربة شركتهم مع «أوسـوم»، قائـلة: «لقد أحدث تعاوننا مع «أوسوم» نقلة نوعية في شركتنا، حيث وفرت لنا منصتهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكثر من 30 ساعة من المهام الإدارية شهرياً، ما أتاح لنا التركيز على فهم عملائنا بشكل أفضل، وتعزيز تجربة التسوق لديهم، كما أصبح لدينا رؤية أوضح للبيانات المالية، ما ساعدنا على تعزيز النمو وتحسين تقاريرنا للمستثمرين».

هذا وتشمل خدمات «أوسوم» لروّاد الأعمال في دولة الإمارات المحاسبة ومسك الدفاتر: «محاسبون متخصصون يقدمون خدمات محاسبية غير محدودة، وضريبة القيمة المضافة وضرائب الشركات: دعم شامل لتسجيل وإيداع ضريبة القيمة المضافة والضريبة على الشركات، والامتثال القانوني: مراقبة المواعيد النهائية للتقارير المالية والمتطلبات القانونية الناظمة وفقاً للوائح الكيان المؤسسي».

ومن جهة أخرى تتعاون «أوسوم» في أسواقها الحالية – سنغافورة وهونغ كونغ والمملكة المتحدة – مع شبكة واسعة من الشركاء، تشمل مزودي الحلول الرقمية وصناديق رأس المال الجريء والمسرّعات، ما ساعد رواد الأعمال على خفض التكاليف وتحسين الكفاءة وتسريع النمو، حيث تخطط الشركة لتطبيق هذا النموذج في دبي، لتصبح جزءاً محورياً في دعم وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين.

وفي هذا الشأن أضافت هيلينا فلوريس، قائلة: «يمثل توسع «أوسوم» في دولة الإمارات خطوة استراتيجية تقرّبنا من واحدة من أكثر البيئات الابتكارية تطوراً في العالم. إن التزام الدولة بجذب المواهب وتعزيز الشفافية المالية، والتحول الرقمي يتماشى تماماً مع رؤيتنا. ومع ازدياد عدد رواد الأعمال في المنطقة نهدف إلى تقديم حلول تقنية فعالة، تساعدهم على إدارة أعمالهم بطرق أكثر شفافية وإنتاجية».