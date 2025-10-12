دبي تأخذ العالم غداً إلى مستقبل التكنولوجيا عبر «جيتكس غلوبال»

تحشد دبي، غداً، عمالقة التكنولوجيا في العالم استعداداً للانطلاق في رحلة إلى المستقبل لاستكشاف معالم التكنولوجيا، وذلك عبر معرض «جيتكس غلوبال» في نسخته الـ45 بمركز دبي التجاري العالمي وتستمر حتى 17 أكتوبر 2025 بمشاركة أكثر من 6800 عارض، من بينهم 2000 شركة ناشئة من 180 دولة، إلى جانب 1200 مستثمر يديرون أصولاً تفوق 1.1 تريليون دولار، إضافة إلى أكثر من 40 شركة «يونيكورن».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قد وجه بانتقال «جيتكس غلوبال» في نسخته المقبلة عام 2026 إلى مقره الجديد بمركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي من السابع إلى 11 ديسمبر 2026، في أضخم تظاهرة تكنولوجية في العالم، ليُقدّم تجربة جديدة تجمع بين الابتكار والاستكشاف والوجهات العالمية.

أما بالنسبة للدورة الـ45 والتي تنطلق غداً، فإنها تأتي في مرحلة محورية يشهد فيها العالم تحولاً مذهلاً من تبني الذكاء الاصطناعي بشكل مجزأ إلى استراتيجيات وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي، حيث تتكامل قوة الحوسبة والبيانات والاستعداد المؤسسي والحوكمة لدفع عجلة التحول الاقتصادي والمجتمعي.

ويستعرض الحدث طول أيام انعقاده أحدث الابتكارات التي ترسم ملامح مستقبل الحوسبة الكمومية، والحوسبة السحابية، والبيانات، والذكاء الاصطناعي الفيزيائي، وأشباه الموصلات، والأمن السيبراني، والصحة الرقمية. ويركز المعرض أيضاً على كيفية تحويل البيانات والخوارزميات ونماذج اللغات الضخمة للبنى التحتية الرقمية إلى شبكات حية مترابطة لا تقتصر على دعم الإنتاجية، بل تعززها إلى مستويات غير مسبوقة.

ويضم جناح حكومة دبي تحت مظلته في المعرض 50 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، بما يشمل أبرز الشركاء في مجال التحول الرقمي. كما يتضمن منطقة مخصصة للفعاليات والأنشطة الإعلامية، واستضافة الشركاء وتوقيع الاتفاقيات لكافة الجهات المشاركة ضمن الجناح.

وسيتم خلال الحدث الإعلان عن مبادرات ومشاريع ومنتجات رقمية متقدمة ورائدة، إضافة إلى العديد من اللقاءات مع ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص وجهات دولية لبحث فرص التعاون والشراكة في المراحل القادمة من مسيرة الرقمنة وتسخير التقنيات لتعزيز جودة الحياة الرقمية.

ويعد «جيتكس غلوبال» أكبر حدث تقني يواكب المستجدات التقنية والرقمية على مستوى المنطقة والعالم، حيث يأتي انعقاده في وقت يشهد فيه العالم نقلات سريعة وتغيرات جذرية في مفاهيم الإدارة وأساليب توظيف التكنولوجيا المتقدمة لخدمة الإنسان.

وفي خضم هذه المتغيرات، ما زال الذكاء الاصطناعي يمثل العنوان الأبرز لدى صناع القرار والمختصين في مختلف القطاعات، إلى جانب تقنيات مثل الحوسبة الكمية وثورة البيانات والعوالم الافتراضية والمدن الذكية.